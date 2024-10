Volontärin unserer Redaktion holt Medaille bei Deutscher Kanu-Meisterschaft

Elena Lilik von Kanu Schwaben Augsburg und Christian Stanzel vom Augsburger Kajak Verein sind Deutsche Vizemeister im Einer-Kajak-Slalom. Bei den Wettkämpfen im Hagener Stadtteil Hohenlimburg in Nordrhrein-Westfalen holten sie die Silbermedaille, Lilik war zudem bereits Dritte im Einer-Canadier geworden. Auch Stanzels Vereinskollegin Carolin Dieme holte zwei Medaillen, in der U18 wurde sie in beiden Bootsklassen Dritte. Zudem sicherte sich David Becke von Kanu Schwaben Augsburg Silber im Kajak-Slalom in der Altersklasse U18.

Eine weitere Medaille nach Augsburg holte Anna Faber – und diese ist für unsere Redaktion eine ganz besondere: Im Kajakslalom der Frauen wurde sie hinter der amtierenden Olympia-Silbermedaillengewinnerin Lililk Platz Dritte. Die 28-jährige Faber startet zwar für ihren Heimatverein Bayer Dormagen, wohnt aber inzwischen in Augsburg. Zudem ist sie Mitarbeiterin der Augsburger Allgemeinen: Seit Oktober 2023 ist sie als Volontärin für unser Haus tätig. (AZ)