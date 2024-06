Quiz zur Europameisterschaft 2024: Testen Sie Ihr Fußballwissen!

Die EM findet dieses Jahr in Deutschland statt. Der perfekte Anlass, um mit Wissen zu vergangenen Europameisterschaften zu glänzen. Doch wie gut wissen Sie Bescheid?

Seit dem 27. September 2018 steht fest: Die Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt. Erst zum zweiten Mal überhaupt wird die Bundesrepublik Gastgeber einer EM sein. Viele hoffen auf eine Neuauflage des Sommermärchens 2006. Fußballfans aus aller Welt, bestes Wetter, Public Viewing und unvergessliche Momente. Der richtige Zeitpunkt, das eigene Fußball-Wissen zu testen – und gegebenenfalls aufzufrischen.

Wie gut Sie sich mit der EM auskennen, können Sie in unserem Quiz testen. Viel Spaß!

Wussten Sie, dass die erste Europameisterschaft erst 1960 in Frankreich stattfand? Damals noch als "Europapokal der Nationen" bekannt, nahmen nur vier Mannschaften am Endturnier teil. Die Sowjetunion konnte sich im Finale gegen Jugoslawien mit 2:1 nach Verlängerung durchsetzen und den ersten Titel des Wettbewerbs gewinnen.

EM-Quiz: Fragen zur Europameisterschaft 2024

Die Geschichte der Europameisterschaft ist reich an ikonischen Momenten. Wer erinnert sich nicht an das dramatische Finale 1996, als Deutschland mit dem ersten Golden Goal der Turniergeschichte gegen Tschechien gewann? Oder an das Jahr 2004, als Griechenland überraschend den Titel holte und die Fußballwelt staunen ließ? Oder an die denkwürdige EM 1992 in Schweden, als die dänische Nationalmannschaft ein echtes Fußballmärchen schrieb? Ursprünglich nicht für das Turnier qualifiziert, rückte Dänemark nach dem Ausschluss Jugoslawiens nach und gewann überraschend den Titel. Im Finale besiegten die Dänen die favorisierten Deutschen mit 2:0 und sorgten damit für eine der größten Sensationen bei internationalen Turnieren.

Fussball-EM: Unser Quiz zur UEFA Euro 2024 in Deutschland

Auch die letzte Europameisterschaft 2020, die pandemiebedingt erst 2021 ausgetragen wurde, hat ihre eigenen Geschichten geschrieben. Italien setzte sich im Finale gegen England durch und holte nach einem packenden Elfmeterschießen den EM-Titel. Für die EM 2024 sind die Erwartungen hoch. Deutschland, das bereits 1988 Gastgeber war, möchte im eigenen Land Europameister werden. Das haben bisher nur drei Mannschaften geschafft: Spanien (1964), Italien (1968) und Frankreich (1984).

