EM-Spiel am 9. Juli 2024: Wer spielt heute bei der Europameisterschaft?

Drei EM-Spiele stehen noch aus - dann ist klar, wer sich zum Europameister 2024 kürt. Heute am 9. Juli 2024 ist im Spielplan der Fußball-Europameisterschaft 2024 das erste der beiden Halbfinale angesetzt.



Dann spielt auch Spanien wieder. Die spanische Mannschaft hatte im Viertelfinale Deutschland aus dem Turnier geworfen. In der Verlängerung sah schon alles nach Elfmeterschießen aus, als den Spaniern in der 119. Minute das Siegtor gelang. Seitdem sorgt ein nicht gegebener Handelfmeter für Diskussionen.

Wer spielt heute bei der EM 2024 gegen Spanien? Hier finden Sie alle Infos rund um Uhrzeit und Übertragung im Free-TV oder Live-Stream. Außerdem können Sie die Partie direkt hier im Artikel im Live-Ticker verfolgen.

EM-Spiele am 9. Juli 2024: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Spanien gegen Frankreich heißt es das Duell am Dienstag. Die französische Mannschaft war im Viertelfinale gegen Portugal siegreich, die Entscheidung fiel aber erst im Elfmeterschießen.

Das ist die Uhrzeit für den Anstoß beim EM-Spiel heute am 9. Juli 2024 - in Klammern stehen die Sender, die die Übertragung live im TV oder Stream übernehmen:

09. Juli 2024, 21.00 Uhr: Spanien - Frankreich ( ZDF, MagentaTV )

Am Mittwoch steht das zweite Halbfinale zwischen den Niederlanden und England an. Danach gibt es drei Tage Pause, bevor es am Sonntag Zeit für das EM-Finale 2024 ist. Für Deutschland ist der Traum vom EM-Titel durch die Niederlage gegen Spanien schon vorbei, auch wenn die Mannschaft für ihren starken Auftritt beim Turnier von vielen Fans gefeiert wird. Übriges: Bei uns gibt es auch die Infos zum EM-Spiel am 10. Juli 2024.

Live-Ticker zur EM heute am 9. Juli 2024: Aufstellung, Zwischenstände und Ergebnisse

Unser Datencenter bietet Live-Ticker für alle EM-Spiele 2024. Hier können Sie auch das Duell Spanien vs. Frankreich verfolgen. Damit verpassen Sie kein wichtiges Ereignis auf dem Spielfeld und vor allem keine Tore. Außerdem können Sie kurz vor Anpfiff die Aufstellung nachlesen.

Das Datencenter bietet aber auch mehr Informationen - darunter neben dem Spielplan auch die Ergebnisse der Euro 2024 an. Dort können Sie nachlesen, wie die bisherigen Spiele dieses Turniers ausgegangen sind.

Fußball-Europameisterschaft 2024 live: Übertragung im Free-TV oder Stream

Das EM-Halbfinale am 9. Juli 2024 zwischen Spanien und Frankreich ist im Free-TV zu sehen. Das ZDF übernimmt die kostenlose Übertragung im Fernsehen. Die Partie ist aber nicht nur im Free-TV zu sehen, sondern parallel dazu und ebenfalls gratis auch im Live-Stream.

Außerdem gibt es die Übertragung der EM 2024 immer auch auf der Plattform MagentaTV. Wer das Halbfinale dort sehen möchte, muss allerdings kostenpflichtig ein Abo abschließen. Die Telekom hat die Rechte gekauft, alle 51 EM-Spiele auf MagentaTV zu übertragen. Sie hat aber auch Sub-Lizenzen an Free-TV-Sender vergeben. Das ist der Grund, warum fast alle Spiele der Euro 2024 auch kostenlos im Fernsehen zu sehen waren und sind.

ARD und ZDF dürfen insgesamt 34 der 51 EM-Spiele zeigen - inklusive der Partie Spanien gegen Frankreich im ZDF. RTL hat sich ebenfalls Rechte gesichert, Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 zu zeigen. Dort laufen seit Turnierbeginn insgesamt noch einmal zwölf Partien.