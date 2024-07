Highlights im Video: So lief das FCA-Testspiel gegen TS Galaxy FC

Aktuell bereitet sich der FC Augsburg im südafrikanischen Mbombela auf die neue Bundesliga-Saison vor. Am Samstag stand das zweite Testspiel, das die Augsburger Allgemeine live und Re-live als Stream übertragen hat, auf dem Programm. Gegner war der TS Galaxy FC. In diesem Artikel gibt es die Highlights des Spiels im Video. Das Video stellt die Augsburger Allgemeine in Kooperation mit dem FC Augsburg zur Verfügung, der auch den Kommentar beisteuert.

FC Augsburg gewann vergangene Woche im Test gegen den Young Africans SC mit 2:1

Vor einer Woche war FCA-Trainer Jess Thorup im ersten Testspiel des Trainingslagers in Südafrika noch nicht vollends zufrieden mit seinem Team, als es gegen den Rekordmeister aus Tansania, den Young Africans SC, ein mageres 2:1 gab.

Augsburger Allgemeine überträgt FCA gegen Olympique Marseille live im Stream

Auf den FC Augsburg warten vor dem Start der Bundesliga-Saison am 24. August gegen Werder Bremen noch zwei echte Härtetests: Am 3. August steht die Partie gegen Leicester City aus der englischen Premier League an. Am 10. August geht es dann gegen den französischen Top-Klub Olympique Marseille. Letzteres Spiel überträgt die Augsburger Allgemeine wieder in Kooperation mit dem FC Augsburg im Live-Stream.