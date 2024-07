Die ersten Tage des FCA in Südafrika: viel Abenteuer, wenig Training

Der Blick über den Infinitypool hinweg richtet sich direkt in die weitläufige Natur des Kruger-Nationalparks. Geschäftsführer Michael Ströll, Trainer Jess Thorup und Präsident Markus Krapf haben sich auf Liegen bequemt, dösen und ruhen sich im herrlichen Ambiente der Mdluli Lodge aus. Als täten sie es den Flusspferden gleich, die sie zuvor an Wasserstellen bestaunt hatten. Früh am Morgen waren Spieler, Trainer, Verantwortliche und Betreuer des FC Augsburg aufgestanden, um 5.45 Uhr hatte die Safari begonnen, gegen 9 Uhr hatte sie geendet. Die zweite für den rund 60-köpfigen Tross des Fußball-Bundesligisten.

