FCA, AEV und Schwabenhilfe sammeln bei Spendengala 150.000 Euro

Schwaben wird ja gerne ein Hang zur Knausrigkeit nachgesagt. Die Schwabenhilfe, der FC Augsburg und die Augsburger Panther machten bei einer Spendengala nun die Probe aufs Exempel. Unter dem Motto „Augsburg Vereint“ gab es außergewöhnliche Dinge für einen guten Zweck zu ersteigern. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

So ganz zufrieden war FCA-Coach Jess Thorup nicht. „Ich habe eigentlich schon 5000 Euro erwartet“, forderte er das Publikum schmunzelnd auf, doch noch etwas mehr für ein Training mit ihm zu bieten. Bei 3000 Euro stockte es nämlich ein wenig, die Auktion bewegte sich lediglich in 100er-Schritten vor. Aber der Druck des Trainers half, bald lag der Preis deutlich darüber, am Ende kamen 8500 Euro allein für diese Aktion zusammen. Unter ordentlicher Mithilfe von Stürmer Phillip Tietz, der den Preis ordentlich hochtrieb und erst bei 8000 Euro ausstieg. Es war bei weitem nicht die einzige Summe, die sich während der Auktionen weit mehr als verdoppelte.

Kartei der Not und acht weitere Einrichtungen sollen durch Spenden unterstützt werden

Die Initiative zur ersten Spendengala „Augsburg Vereint“ ging von der Schwabenhilfe aus, einer Hilfsorganisation, die von Fans des FCA und des AEV gegründet wurde. „Als die Anfrage kam, waren wir direkt Feuer und Flamme“, erklärte Maximilian Horber, geschäftsführender Gesellschafter der Augsburger Panther. „Ich habe schon selbst erlebt, mit welchem Herzblut die Schwabenhilfe beispielsweise im Ahrtal unterwegs war.“ Auch FCA-Geschäftsführer Michael Ströll fand lobende Worte für das Projekt. „Es geht dabei um Solidarität und Zusammenhalt. Und ich glaube, wir haben uns viele regionale Projekte ausgesucht, die einfach unterstützenswert sind.“

Neun Projekte sollen durch die Spendengelder unterstützt werden. Darunter ist die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen. Außerdem sind die Ulrichsschule, die Bahnhofsmission Augsburg, die Schwabenhilfe, der Kinderschutzbund Augsburg, das Fritz-Felsenstein-Haus, die Ball- und Bewegungsschule des FCA, das Umweltbildungszentrum sowie das St. Vinzenz-Hospiz Spendenziele.

Roy Bianco & die Abbrunzati Boays waren bei Spendengala ebenfalls dabei

Die Organisationen können sich über einen ordentlichen Geldsegen freuen. Begleitet durch Musik von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Iggi Kelly und der Künstlerin Katharina Troger und verköstigt mit einem Gala-Menü von Sternekoch Simon Koch ließen sich die Gäste nicht lumpen. Für 13 Gegenstände oder Aktionen konnten sie mitbieten, dazu kam eine Tombola mit 100 Gewinnen. Insgesamt kamen am Ende 150.000 Euro zusammen. Oberbürgermeisterin Eva Weber zeigte sich begeistert von dem Engagement. „Man kann sich nur tief verbeugen und den Hut ziehen davor, dass zwei Profi-Vereine sich so zusammentun, um etwas Gutes zu tun.“