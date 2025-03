Beim FCA kehren immer mehr Spieler zurück

Am Ende hatte Jess Thorup alle Hände voll. Der Trainer des FC Augsburg sammelte ein, was seine Spieler auf dem Trainingsplatz am Dienstagvormittag vergessen hatten. Da kam eine Menge zusammen, von Trainingsjacke hin zu Schuhen. Das gebe Geld für die Mannschaftskasse, sagte Thorup und lachte.

Die Laune ist beim FCA weiterhin bestens. Nach neun Partien ohne Niederlage kein Wunder. Zudem verbessert sich die personelle Situation Schritt für Schritt. Am Dienstag waren Robert Gumny, Mads Pedersen und Mahmut Kücüksahin erstmals wieder zumindest zu Teilen beim Mannschaftstraining dabei. Henri Koudossou soll am Mittwoch wieder einsteigen, auch seine letzte MRT-Untersuchung brachte ein gutes Ergebnis. Da er zuletzt allerdings krank war, trainierte er am Dienstag noch individuell. Für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg dürfte das Quartett aber noch kein Thema sein.

Berisha trainiert weiterhin individuell

Mergim Berisha trainierte am Dienstag vorerst weiterhin individuell. Der Stürmer mache zwar auch Fortschritte, noch ist aber nicht ganz klar, wann er wieder voll einsteigen kann. Thorup hofft weiterhin auf die Länderspielpause. Am Dienstag fehlte zudem Reece Oxford, der krank ist.

Der 1:0-Erfolg am Samstag bei Borussia Dortmund hat die Gesamtsituation beim FCA weiter verbessert. Zwei Tage hatte die Mannschaft frei, am Dienstag startete die Vorbereitung auf die letzte Partie vor der Länderspielpause. „Im Moment läuft alles. Jetzt geht es um die nächsten Schritte“, sagte Thorup. Also vornehmlich darum, sich spielerisch weiter zu verbessern. Gegen Freiburg waren die Ansätze sehr gut, in Dortmund war in erster Linie Arbeit gegen den Ball gefragt.

Wolfsburg hat drei Punkte mehr als der FCA gesammelt, der VfL ist ein Kandidat für die Teilnahme am internationalen Geschäft. „Wolfsburg spielt auch sehr gut gegen den Ball und hat nach vorne einige schnelle Spieler“, sagte Thorup, der ein ausgeglichenes Spiel erwartet. Am Dienstag ließ der FCA-Trainer verstärkt Abschlüsse üben. Die Augsburger Spieler zeigten sich da treffsicher - auch die Stürmer. Im Liga-Alltag aber warten Phillip Tietz, Samuel Essende und Steve Mounié schon länger auf einen Treffer.

Thorup plant eine interne Partie über 60 Minuten

Zuletzt durfte Tietz in der Startelf ran, gegen Dortmund aber zeigte er keine überzeugende Leistung. Womöglich nimmt Thorup gegen Wolfsburg einen Tausch vor. Im Mittelfeld könnte Kristijan Jakic für Elvis Rexhbecaj in die Mannschaft zurückkehren, wenngleich Rexhbecaj in Dortmund überzeugte.

In der Länderspielpause wird der FCA diesmal kein Testspiel bestreiten. Es sei zwar eines geplant gewesen, da aber viele Akteure fehlten, entschied sich Thorup für eine interne Partie über zweimal 30 Minuten mit Spielern aus der U23 und U19.