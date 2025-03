Neue Folge Viererkette: Neue Rekorde für den FCA – und neue Ziele?

Wo soll das noch hinführen? Nach dem 1:0-Sieg des FC Augsburg bei Borussia Dortmund sind gleich mehrere Augsburger Bestmarken nach oben geschraubt: Neun Spiele in Folge ohne Niederlage gab es für den FCA in der Bundesliga bislang ebenso wenig wie 523 Minuten ohne Gegentor – eine Bestmarke, die Torwart Finn Dahmen nun hält. Die kann genauso wie die des Vereins ausgebaut werden – und dann stellt sich fast schon zwangsläufig die Frage, ob sich Augsburg neue Ziele geben muss. Welchen kuriosen Rekord es innerhalb des Kaders gibt und warum nun entscheidende Wochen anstehen, besprechen Marco Scheinhof und Florian Eisele in der aktuellen Ausgabe der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion.

Für ein Kuriosum sorgt indes Trainer Jess Thorup: Der Däne setzt nicht nur bei seiner Mannschaftsaufstellung gerne auf Bewährtes und bietet gerne öfter in Folge die gleiche Mannschaft auf. Zudem pflegt der 55-Jährige einen Aberglauben: Weil der Erfolg da ist, seitdem nur noch einmal die Woche öffentlich trainiert wird, bleibt es ab sofort dabei. Wer den FCA beim Training zusehen will, hat dazu nur noch einmal pro Woche Zeit.

In der vergangenen Saison war der FCA zum selben Zeitpunkt besser platziert

Bemerkenswert beim aktuellen Höhenflug des FCA: In der vergangenen Saison hatte der Verein zum selben Zeitpunkt drei Punkte weniger auf dem Konto – war aber als Neunter statt wie nun als Elfter besser in der Tabelle platziert. Zwischenzeitlich schnupperte Augsburg in der vergangenen Saison bekanntlich an den europäischen Plätzen. Nach fünf Niederlagen im Saisonendspurt hatten sich die Träume aber schnell wieder erledigt. Was die aktuelle Saison bringt, wird sich in den kommenden Spielen zeigen. Duplizität der Ereignisse: Genau wie in der Vorsaison heißt der Gegner am nun kommenden 26. Spieltag VfL Wolfsburg – siegt der FCA gegen die Wölfe, deutet vieles auf eine hoffnungsvolle Länderspielpause hin.