FC Augsburg

11:35 Uhr

Der FCA macht gegen RB Leipzig das fast perfekte Spiel

Plus 70 Minuten hat RB Leipzig keine Chance, der FC Augsburg führt 3:0, doch ein Platzverweis verändert alles. Am Ende muss der FCA mit dem 3:3 noch zufrieden sein.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Als die Spieler des FC Augsburg am späten Samstagnachmittag von ihren Fans in der WWK-Arena verabschiedet wurden, da schien es, als hätte es die letzten 20 Minuten in diesem atemberaubenden Bundesliga-Spiel gegen den RB Leipzig gar nicht gegeben. Als hätte der FCA mit 3:0 gewonnen und nicht "nur" 3:3 (1:0) gespielt und drei sicher geglaubte Punkte noch aus der Hand gegeben. "Olé olé, FC Augsburg olé", schallte es den abgekämpften Augsburger Profis nicht nur von der Ulrich-Biesinger-Tribüne entgegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen