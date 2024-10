FC Augsburg - FC Schalke 04 live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Im DFB-Pokal treten insgesamt 64 Mannschaften gegeneinander an. Der Wettbewerb folgt im Hauptrundenformat sowie in den Finalspielen einem K.-o.-System. Dieser Pokal zählt zu den bedeutendsten Turnieren im deutschen Fußball. Nach dem Triumph von Bayer Leverkusen im Mai 2024 hat eine neue Saison für 24/25 begonnen. Leverkusen sicherte sich zudem den Titel in der Bundesliga und konnte somit das Double feiern. Ob sich dieser Erfolg in der nächsten Spielzeit fortsetzen wird, kann die Werkself nun in Runde 2 zeigen.

Neben Bayer Leverkusen sind auch die zwei Vereine FC Augsburg und der FC Schalke 04 beim DFB-Pokal 24/25 mit von der Partie. Laut dem DFB-Pokal-Spielplan treffen die beiden Mannschaften am 2. Spieltag aufeinander, wobei der FCA als Gastgeber fungiert. In der letzten Saison konnten sich die Augsburger allerdings nicht von ihrer besten Seite zeigen. Seit der Saison 2019/20 ist der FCA bereits immer in der 1. oder 2. Runde ausgeschieden. In der Saison 2018/19 hatte das Team es noch ins Viertelfinale geschafft. Sollte der FCA am 2. Spieltag also gegen Schalke gewinnen, könnte die Mannschaft nach einiger Zeit wieder ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen.

Doch auch der FC Schalke 04 schaffte es in den letzten Jahren nicht viel weiter. Seit der Saison 2021/22 haben sie es nicht weiter als in die 2. Runde geschafft. Die letzte erfolgreiche DFB-Pokal-Saison war für die Schalker 2010/11. Damals gelang der Mannschaft aus Gelsenkirchen im DFB-Pokalfinale ein 5:0-Sieg gegen Duisburg. Somit konnte Schalke 04 als Pokalsieger aus dem Turnier gehen.

Sie möchten wissen, wann und zu welcher Uhrzeit das DFB-Pokalspiel Augsburg gegen Schalke stattfindet? Wo läuft die Partie im TV und Stream? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos. für Sie.

FC Augsburg - FC Schalke 04 im DFB-Pokal 24/25: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Im DFB-Pokal 2024/25 wird am 29. Oktober 2024 der zweite Spieltag eingeläutet. Am gleichen Tag stehen sich auch der FCA und Schalke 04 auf dem Rasen gegenüber. Die Begegnung im DFB-Pokal findet somit am Dienstag, dem 29. Oktober 2024, statt. Anpfiff ist um 18 Uhr in der WWK Arena in Augsburg.

FCA vs. Schalke live im Free-TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 24/25



In der Saison 24/25 bleibt Sky der Hauptanbieter für die Übertragung des DFB-Pokals und überträgt alle 63 Spiele des Wettbewerbs – von der ersten Runde bis zum Finale. So wird auch das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Schalke 04 exklusiv bei Sky zu sehen sein. Von den 63 Partien werden 50 exklusiv auf Sky ausgestrahlt. Parallel dazu bietet der Sender einen Livestream auf sky.de an. Für das Sport-Paket von Sky fallen derzeit monatlich 25 Euro an, während die Kombination mit Bundesliga und 2. Liga 35 Euro pro Monat kostet. Neben Sky besitzen auch ARD und ZDF Übertragungsrechte am DFB-Pokal. Sie dürfen pro Saison insgesamt 15 Spiele live zeigen, darunter beide Halbfinals und das Finale.

Hier haben wir alle Infos zum Spiel FC Augsburg vs. FC Schalke 04 im DFB-Pokal 2024/25 für Sie zusammengefasst:

Spiel: FC Augsburg - FC Schalke 04, DFB-Pokal 24/25, 2. Runde

Datum: 29. Oktober 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: WWK Arena, Augsburg

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

FCA gegen Schalke im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Nach Angaben von fussbaldaten.de sind der FC Augsburg und Schalke 04 in insgesamt 23 Spielen aufeinandergetroffen. Eines davon war im DFB-Achtelfinale im Jahr 2010. Damals konnte sich Schalke mit einem 1:0-Sieg gegen Augsburg durchsetzen. Die verbliebenen Partien haben im Rahmen der Bundesliga stattgefunden. Das Team aus Gelsenkirchen ist dabei deutlich öfter als Sieger vom Platz gegangen als der FC Augsburg. Ob es in der DFB-Pokal-Saison 24/25 wieder so sein wird, zeigt sich am 29. Oktober.