"Klassenerhalt fix machen": Das sagt Maaßen vor dem Spiel gegen Dortmund

Am Sonntag will der FCA zu Hause den Klassenerhalt sichern. Das sagt Trainer Enrico Maaßen in der Pressekonferenz zu Gegner Dortmund und dem angekündigten Freibier.

Das sagt FCA-Trainer Enrico Maaßen …

... zum Gegner Borussia Dortmund:

Dortmund ist die beste Rückrundenmannschaft. Das brauchen wir nicht schwächer reden, als es ist. Trotzdem sind wir zu Hause richtig gut und wollen den Klassenerhalt aus eigener Kraft fix machen.

Wir müssen natürlich alles anders machen als in Bochum. Dortmund hat viel individuelle Qualität, gerade im offensiven Bereich und in der Breite. Wir müssen am Sonntag mit dem Ball mutig sein und auch die letzte Reihe des Gegners zum Laufen bekommen. Da haben wir in der letzten Woche den Fokus draufgelegt. Es gibt nicht viele Mannschaften, die es geschafft haben, in Dortmund drei Tore zu erzielen. Das haben wir geschafft und haben jetzt auch wieder zwei geschossen. Trotzdem: Wir können es besser als in Bochum, und das wollen wir am Sonntag auch zeigen.

... über Dortmund-Trainer Edin Terzić:

Lesen Sie dazu auch

Edin Terzić ist ein sehr empathischer Typ, der viel mit den Jungs redet. Er hat eine gute Mentalität, die er auch den Jungs mitgibt, ich glaube, das sind seine größten Stärken. Wenn wir uns sehen, haben wir einen sehr innigen Austausch miteinander. In der Saison ruht der Kontakt aber, wir haben jetzt beide gut zu tun.

... zum zeitversetzten Spiel am Sonntag:

Es wird sich zeigen, ob es ein Problem wird, nach dem Spiel am Samstag auf dem Platz zu stehen. Ich fände es besser, wenn alle zeitgleich spielen. Aber wir werden versuchen, bei uns zu bleiben.

Wir haben das Training am Samstag so gelegt, dass wir dann trainieren, wenn die Bundesliga spielt. Persönlich bin ich jemand, der wenig Social Media und wenig Zeitung liest. Diesen Rat gebe ich auch meinen Jungs. Es ist besser, den Fokus auf dem Spiel zu haben.

Ich versuche meinen Job einfach so gut ich kann zu machen. Für mich ist es ein Privileg, bei so einem tollen Verein Trainer sein zu dürfen. Ich habe da ein gutes Mindset. Man braucht bestimmte Charaktereigenschaften, um diesen Job zu machen und ich glaube, die hab’ ich.

... zur Altersstruktur der Mannschaft:

Klar, wir haben immer wieder viele junge Spieler dabei, die sind schwankend in den Leistungen. Aber auch unsere erfahrenen Spieler müssen mehr Führung übernehmen und eingreifen, wenn Dinge mal nicht funktionieren. Im Klub braucht es eine Balance zwischen jungen und älteren Spielern. Das wird intern ein Thema der nächsten Saison sein.

... zu Arne Maier:

Es gibt noch eine kleine Chance, dass Arne Maier am Sonntag mit auf dem Platz steht. Aber es wird eng. Er hatte am Mittwoch das Training mit einer Oberschenkelverletzung abbrechen müssen.

Arne Maier verletzte sich beim Training des FC Augsburg am Mittwoch am Oberschenkel. Es ist noch unsicher, ob er gegen Dortmund dabei sein wird. Foto: Klaus Rainer Krieger

... zu Robert Gumny:

Robert Gumny wird am Sonntag nicht gegen Dortmund spielen. Nach der fünften Gelben Karte beim Spiel gegen Bochum ist er nun gesperrt.

... zur rechten Seite:

Die rechte Seite wird ohne Arne Maier und Robert Gumny auskommen müssen, folglich wird die Seite neu besetzt. Wir brauchen neue Ideen dafür und haben auch eine. Die Idee wird morgen finalisiert.

... zu Rafal Gikiewicz:

Rafal Gikiewicz wird auch am Sonntag gegen Borussia Dortmund fehlen. Im Moment gibt es keine Möglichkeit, dass er ein Spiel bestreitet. Rafal hat noch immer kein Mannschaftstraining absolvieren können. Wir sind täglich im Austausch miteinander und sprechen über die aktuelle Situation, sowohl über seine Gesundheit, als auch über das Vertragliche.

Der verletzte Rafal Gikiewicz vor dem Spiel gegen Union Berlin. Auch gegen den BVB wird er am Sonntag nicht auf dem Platz stehen. Foto: Ulrich Wagner

... zur fast abgeschlossenen Saison:

Ein Fazit zur Saison zu ziehen ist noch zu früh. Es ist noch ein entscheidender Weg zu gehen, wir müssen den Klassenerhalt fix machen. Wir haben insbesondere zu Hause eine richtige Heimstärke entwickelt und uns fußballerisch weiterentwickelt.

Als großen Entwicklungspunkt können wir sicherlich die Konstanz nehmen: Auswärts schaffen wir es häufig nicht, die Leistung abzurufen, die wir zu Hause zeigen. Das zeigt aber auch, wie uns unser Publikum hier im Heimstadion trägt.

... zum Ablauf des Spiels am Sonntag:

Wir haben uns entschieden, am Sonntag vor der Partie Spieler zu verabschieden, damit diese auch die Möglichkeit haben, sich von den Fans zu verabschieden, und die Fans die Möglichkeit haben, sich von den Spielern zu verabschieden, die uns verlassen werden.

Im Stadion wir das Motto wieder lauten "Alles in weiß". Das gibt bestimmt eine super Kulisse im ausverkauften Stadion.

... zum von den Bayern angekündigten Freibier, sollte der FCA gegen den BVB gewinnen:

Wir haben relativ wenig Biertrinker bei uns in der Mannschaft, aber ich glaube, unsere Fans würden sich darüber freuen.