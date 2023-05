FC Augsburg

FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz wird auch gegen Borussia Dortmund fehlen

Plus Der Torhüter des FC Augsburg fehlt auch am Mittwoch beim Training und wird daher das Spiel gegen Borussia Dortmund verpassen. Das hat Auswirkungen. Und Arne Maier verletzt sich im Training.

Von Robert Götz

Als Enrico Maaßen am Mittwoch um 15 Uhr zum ersten und einzigen öffentlichen Training seine Spieler zusammenholte, hatte sich eine Frage schon von selbst beantwortet: Für Rafal Gikiewicz wird es keine automatische Vertragsverlängerung beim FC Augsburg geben. Denn der Torhüter kann weiter nur individuell trainieren. Zwei Spiele fehlen ihm noch, damit er die Marke von 25 Bundesliga-Spielen erreicht und sich somit sein Vertrag um ein Jahr verlängert.

Doch an einen Einsatz am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im letzten Saison-Heimspiel gegen Borussia Dortmund ist nicht zu denken. Am 8. April beim 1:3 gegen den 1. FC Köln war er zum letzten Mal im FCA-Tor gestanden. Seitdem fehlt er wegen einer Schulterverletzung. „Rafal hat einfach immer noch ein Problem und es gibt derzeit keine Möglichkeit, dass er ein Mannschaftstraining absolvieren kann“, stellte FCA-Trainer Maaßen nach dem Training nüchtern fest. Da Tomas Koubek aber den Polen im FCA-Tor gut ersetzt, sieht Maaßen diese Personalie relativ entspannt.

