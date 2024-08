FCA-Trainer Jess Thorup: „Pokalspiele sind immer gefährlich“

Mit dem DFB-Pokalspiel bei Viktoria Berlin (Sonntag, 13 Uhr/Sky) steigt der FC Augsburg in seine Pflichtspielsaison ein, ehe in einer Woche Werder Bremen zum ersten Bundesligaspieltag zu Gast ist (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Das sagt FCA-Coach Jess Thorup vor dem Pokalspiel in Berlin...

...zur Vorbereitung: Ich bin zufrieden mit den sechs Wochen Vorbereitung, aber die Freude, dass es wieder losgeht, ist natürlich da. Für mich gilt es jetzt, gut in die Saison reinzukommen. Die Saison startet am Sonntag und nicht erst nächstes Wochenende.

Icon Galerie 7 Bilder Sieben Spieler hat der FC Augsburg in diesem Sommer bereits verpflichtet. Darunter sind mehrere Nationalspieler, die ab der Saison 24/25 das FCA-Trikot tragen werden.

...zum DFB-Pokal: Für mich ist der Pokal ein ganz toller Wettbewerb, ich habe ihn auch schon als Trainer und Spieler in Dänemark gewonnen. Nachdem der Verein in den letzten fünf Jahren nicht über die zweite Runde hinausgekommen ist, ist es jetzt an der Zeit, mehr zu zeigen. Wir wollen so lange wie möglich dabei sein - und wenn möglich, am Ende wieder nach Berlin zurückkommen. Pokalspiele sind immer gefährlich.

...zu Gegner Viktoria Berlin: Das ist eine junge Mannschaft, sehr strukturiert. Das wird nicht einfach für uns, Pokalspiele sind immer gefährlich. Aber wir müssen uns auf uns fokussieren und über die 90 Minuten zeigen, dass wir weiterkommen wollen. Unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen - egal wie.

...zur Situation im Tor: Für mich ist im Moment Nediljko Labrovic die Nummer eins, weil Finn noch nicht im Mannschaftstraining ist.

...zum eigenen Kader und möglichen Abgängen von Ruben Vargas und Felix Uduokhai: Robert Gumny und Finn Dahmen sind immer noch in der Reha. Kristijan Jakic hat die letzten zwei Tage mitgemacht und ist dabei. Marius Wolf hat im Training auch alles mitgemacht und fühlt sich sehr wohl, von seiner Seite sieht es also auch sehr gut aus. Ich weiß, dass jetzt viel über mögliche Transfers gesprochen wird. Aber für mich geht es darum, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu stellen.

...zum Offensivspiel: Wir spielen nicht nur gegen den Ball, sondern wollen auch nach vorne spielen. Wir haben drei Stürmer geholt und sind gerade dabei, deren Zusammenspiel aufzubauen. Das kommt aber nicht von heute auf morgen. Wir sind aus meiner Sicht flexibler als vergangene Saison. Wir wollen ein neues Dreieck vorne drin bilden, personell gibt es da viele Möglichkeiten.