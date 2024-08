Ströll: „Versuchen unser Level nach oben zu setzen“

Wirklich viel gefehlt hatte am Saisonende nicht. Ein Sieg mehr - und der FC Augsburg wäre in den Top Ten der Fußball-Bundesliga gelandet. Doch der Endspurt des FCA diente nicht dazu, irgendwelche Ambitionen zu untermauern. Sechs Niederlagen in sieben Spielen lieferten für die Kontrahenten die Vorlage, um noch an der Mannschaft von Trainer Jess Thorup vorbeizuziehen. Die Verantwortlichen um Geschäftsführer Michael Ströll und Sportdirektor Marinko Jurendic bemühten sich zwar, die beste Platzierung der jüngeren Vergangenheit als Erfolg zu werten, insgeheim blieb aber die Enttäuschung. Diese ist zugleich Ansporn, in der nächsten Spielzeit einen weiteren Entwicklungsschritt zu machen.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Ströll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis