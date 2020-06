vor 34 Min.

1:3 gegen Hoffenheim: Der FCA zittert weiter um den Klassenerhalt

Gegen Hoffenheim verpasst der FC Augsburg ein weiteres Mal einen Heimsieg und verliert. Rechnerisch kann er immer noch auf den Relegationsplatz abrutschen.

Von Johannes Graf

Einen entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt hatten die Bundesligafußballer des FC Augsburg am Wochenende durch den Erfolg in Mainz getan. Endgültig perfekt machen konnten sie den Ligaverbleib am Mittwochabend. Doch der FCA unterlag der TSG Hoffenheim 1:3 (0:0). Weil Fortuna Düsseldorf spät in Leipzig ausglich, kann der FCA theoretisch noch auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg rutschen. Sechs Punkte und elf Tore beträgt zwei Spieltage vor Saisonende der Vorsprung des FCA auf Düsseldorf.

Vor der Partie hatte Augsburgs Trainer Heiko Herrlich betont, dass seine Mannschaft „hungrig“ bleibe. Den Fokus legte er unter anderem darauf, endlich mal wieder einen Heimsieg einzufahren. Der letzte Sieg in heimischer Arena datierte vom 1. Februar, ein 2:1-Sieg gegen Werder Bremen. Herrlich, der sich zuvor über den engen Terminplan beklagt hatte – drei Spiele muss der FCA in sechs Tagen bestreiten –, reagierte auf die Belastung durch umfangreiche Umbauten in der Startformation. Auf sechs Positionen wechselte er sein Personal aus, unter anderem liefen Tin Jedvaj, Daniel Baier, Eduard Löwen sowie Alfred Finnbogason auf. Der Isländer stand erstmals seit Mitte Februar wieder in der Startformation, während Torjäger Florian Niederlechner, der jüngst seine Abschlusskrise beendet hatte, auf einem der zugewiesenen Plätze für Ersatzspieler Platz nahm.

Hoffenheim hatte spielerisches Übergewicht gegen den FC Augsburg

Niederlechners aggressives Anlaufen hätte den Augsburgern in der Anfangsphase gut zu Gesicht gestanden, denn die Hoffenheimer untermauerten ihren Anspruch, noch in den Europapokal einziehen zu wollen. Sie attackierten die Augsburger in deren Spielhälfte und übten permanent Druck auf. Der FCA hatte Mühe, seine Reihen zu sortieren, und war gezwungen, Bälle unkontrolliert nach vorne zu schlagen. Hoffenheims Munas Dabbur näherte sich mit einem verzogenen Torschuss an (11.) an. Hoffenheim hatte spielerisches Übergewicht, verbuchte viel Ballbesitz für sich, es mangelte aber an guten Torgelegenheiten.

Nach einer Viertelstunde gestalteten die Augsburger die Partie offener, dies spiegelte sich in einem Löwen-Schuss wieder, dem jedoch Wucht und Genauigkeit fehlte. Hoffenheims Torwart Oliver Baumann hatte keinerlei Probleme (16.). Augsburg hatte nach Balleroberungen die Chance zu kontern. Weil den Pässen Präzision fehlte, verpufften Umschaltmomente im Ansatz. Als Löwen den frei stehenden Philipp Max bediente, bot sich die Chance zur Führung. Doch Max traf lediglich das Außennetz (23.).

Augsburg erwirkte vor allem durch Standardsituationen Gefahr in Hoffenheims Strafraum, bedrängt von einem Gegenspieler verfehlten Augsburger Kopfbälle das Gästetor. Auf der anderen Seite hätten die Hoffenheimer einen Strafstoß bekommen könnten, als Stephan Lichtsteiner Bruun Larsen zu Fall brachte (42.). Dass der FCA nicht in Rückstand geriet, verdankte er Torwart Andreas Luthe. Dieser lenkte den Ball nach einem Baumgartner-Kopfball an die Latte (45.+1).

Moanes Dabbur von Hoffenheim traf doppelt gegen den FC Augsburg, Stephan Lichtsteiner kam zu spät. Bild: Michael Probst, dpa

Während die Mannschaften in der ersten Hälfte Effektivität vermissen ließen, änderte sich dies im zweiten Spielabschnitt. Benjamin Hübner traf noch die Latte (58.), nach einer knappen Stunde erzielten die Gäste aber die verdiente Führung. Pavel Kaderabek flankte nach innen, Munas Dabbur vollendete zum 1:0. Dem nicht genug ließ der Israeli wenig später den zweiten Treffer folgen (62.). Der eingewechselte Ihlas Bebou hatte per Kopf die Latte getroffen, Dabbur setzte den Ball im Nachschuss ins Netz (62.).

Aufgeben wollte sich der FCA noch nicht, nach einem Eckball beendete Ruben Vargas seine torlose Zeit. Der junge Schweizer verlängerte nach einem Eckball gekonnt ins lange Eck und ließ die Augsburger von einem Punktgewinn hoffen, doch Bebou stellte mit dem dritten Treffer der Gäste den alten Abstand her. Augsburg war geschlagen und vertagte unfreiwillig den rechnerischen Klassenerhalt.

