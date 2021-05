Bundesliga

vor 4 Min.

Warum Rafal Gikiewicz auf Didi Hamann und Lothar Matthäus losging

Plus Der FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz giftete direkt nach dem Klassenerhalt im Interview gegen die beiden TV-Experten. Was steckte dahinter?

Von Robert Götz

Als Rafal Gikiewicz nach dem dramatischen 2:0-Sieg gegen Werder Bremen zur Analyse vor das Mikrofon des Sky-Reporters gebeten wurde, da brach es aus dem Torhüter des FC Augsburg heraus. Anstatt sich über den gelungenen Klassenerhalt zu freuen, ging der 33-jährige Pole, der vor dieser Saison von Union Berlin zum FCA gewechselt war, zu Beginn erst einmal in den Angriffsmodus über. "Lieben Gruß an Didi Hamann und Lothar Matthäus. Sie sagten, dass wir verlieren. Aber bitte nicht vergessen: Augsburg spielt das elfte Jahr in Folge Bundesliga."

