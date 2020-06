vor 19 Min.

Der FCA vergibt beim 1:1 gegen Köln eine große Chance

Die große Chance zur Führung: Florian Niederlechner scheitert mit seinem Elfmeter an Kölns Torwart Horn.

Der FC Augsburg holt nach ansprechender erster Hälfte einen Punkt gegen Köln. Einen entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt verpassen die Augsburger erneut.

Von Johannes Graf

Vor der Partie gegen den 1. FC Köln wollte Heiko Herrlich der aktuellen Tabellensituation nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken. Düsseldorf hatte gepunktet, der Vorsprung auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg war auf drei Zähler zusammengeschrumpft. Für FCA-Trainer Herrlich stand lediglich fest: „Wir dürfen uns nicht auf die anderen verlassen.“ Im Umkehrschluss hieß das: selbst punkten. Dies gelang nicht zur vollkommenen Zufriedenheit. Beim 1:1 (0:0) verpasste der FC Augsburg zuhause nicht nur einen Sieg, sondern auch einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Herrlich hatte gegenüber der Partie in Berlin mehrere Veränderungen in seiner Startformation vorgenommen. Philipp Max, Raphael Framberger, Tin Jedvaj, Marco Richter und Florian Niederlechner standen vom Anpfiff weg auf dem Rasen. Nicht mitwirken konnte unter anderem Kapitän Daniel Baier, der wegen einer Mandelentzündung passen musste.

Nach drei Minuten hätte Vargas den FC Augsburg in Führung bringen können

Für den Auftritt waren die Wechsel in der Startelf zuträglich, in den ersten Minuten präsentierte sich der FCA agil, setzte den Gegner unter Druck und entwickelte Vorwärtsdrang. Reihenweise kamen die Augsburger in der ersten Viertelstunde zum Torabschluss. Nach drei Minuten eröffnete sich Ruben Vargas die Chance zur Führung, seinen Schuss parierte Kölns Keeper Timo Horn spektakulärer als nötig. Ebenso zum Flug genötigt sah sich Horn, als er einen Aufsetzer Niederlechners mit den Fäusten entschärfte (11.). Danach kamen Jedvaj (14.) und Uduokhai (16.) dem ersten Treffer nahe.

Herrlich gefiel, wie sich seine Mannschaft auf dem Rasen verhielt: spielbestimmend, zielstrebig und torgefährlich. Die Kölner, vor denen Herrlich gewarnt hatte, hatten sichtlich zu tun, ihre Reihen zu sortieren. Dennoch verbuchten sie durch Ismael Jakobs eine aussichtsreiche Torgelegenheit, der 20-Jährige köpfelte den Ball aber übers Tor (17.).

Diese eine Szene änderte nichts an der grundsätzlichen Ausrichtung der Partie, Augsburg agierte aggressiv und überzeugte auch spielerisch. Was fehlte, war der Lohn für den Aufwand. So vergab Vargas die nächste Chance zum 1:0 (20.). Köln fand offensiv weiterhin nicht statt, stattdessen brachte Torwart Horn im eigenen Strafraum den umtriebigen Noah Sarenren Bazee zu Fall.

Eine von vielen Chancen für den FC Augsburg: Philipp Max schießt den Freistoß über die Mauer. Bild: Michael Dalder, dpa

Niederlechner vergibt gegen Köln den Elfmeter

Niederlechner bekam die große Chance, seine mehrmonatige Torkrise zu beenden, doch nicht einmal vom Elfmeterpunkt aus sollte ihm dies gelingen. Seinen unplatzierten Strafstoß wehrte Horn mit den Händen ab (27.). Bereits im Hinspiel hatte der FCA einen Elfmeter vergeben, damals hatte André Hahn einen Treffer versäumt.

Niederlechner und Horn, bis dahin die besten Akteure ihres Teams, setzten ihr Privatduell anschließend fort. Kölns Keeper wehrte mit dem linken Fuß einen Drehschuss des FCA-Angreifers ab (36.). Die Kräfteverhältnisse in Halbzeit eins dokumentierte die Torschussstatistik: 13:3 für Augsburg.

Augsburg gegen Köln: Max kontert Modeste

Der Auftritt seiner Profis gab Herrlich keinen Anlass, in der Pause das Personal zu verändern. Akzente setzte weiterhin Sarenren Bazee. Als er im Kölner Strafraum fiel, hoffte er auf einen weiteren Strafstoß. Schiedsrichter Benjamin Cortus verwehrte diesen aber auch nach Videobeweis. Augsburg tat sich zusehends schwerer, Spielfluss ging verloren, Köln hatte bedeutend mehr Ballanteile und kam abermals durch Jakobs gefährlich vors FCA-Tor. FCA-Torwart Andreas Luthe warf sich erfolgreich in die Schussbahn (61.).

Herrlich nahm den glücklosen Niederlechner vom Feld, ersetzte ihn durch Rückkehrer Alfred Finnbogason. Für Treffer sorgten andere Spieler in der Schlussphase. Erst traf Kölns Anthony Modeste zur Kölner Führung (86.), dann glich Philipp Max aus (88.). Wenigstens den Vier-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsrang hatte der FCA gewahrt.

