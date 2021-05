FC Augsburg

Der Fokus richtet sich beim FCA jetzt voll auf Werder Bremen

Plus Zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, vier auf den Abstiegsplatz. Augsburg zittert. Was Spieler und Trainer vor dem "Endspiel" gegen Bremen zuversichtlich stimmt.

Von Johannes Graf

Stefan Reuter hatte gehofft, mit einem Erfolg und drei Punkten in Stuttgart das Saisonziel praktisch zu erreichen. Wie die Begegnungen der direkten Konkurrenten aus Bremen, Köln, Bielefeld und Berlin endeten, das hätte den Sport-Geschaftsführer des FC Augsburg weit weniger Nerven gekostet. So aber verfolgten Trainer Markus Weinzierl, Reuter, Verantwortliche und Fans des FCA die restlichen Partien dieses Spieltags in der Fußball-Bundesliga mit höchstem Interesse.

