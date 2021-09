FC Augsburg

19:20 Uhr

FCA-Stürmer Alfred Finnbogason jubelt wieder

Plus Der isländische Torjäger trifft gegen Heidenheim und meldet sich für das Spiel gegen Union Berlin. In seiner Heimat erschüttert aber ein Sex-Skandal die Nationalmannschaft.

Von Robert Götz

Es lief die 14. Minute in der Voith-Arena, als Alfred Finnbogason da stand, wo ein Torjäger stehen muss. Youngster Dominic Schmidt hatte eine Ecke von Mads Pedersen mit dem Kopf an den zweiten Pfosten verlängert und dort drückte Finnbogason den Ball mit dem Oberschenkel zur 1:0-Führung für den FC Augsburg in das Tor des 1. FC Heidenheim. Am Ende gewann der FCA gegen den Zweitligisten mit 2:1 (2:0).

