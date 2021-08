FC Augsburg

vor 33 Min.

FCA-Stürmer Alfred Finnbogason macht große Fortschritte

Alfred Finnbogason war am Dienstag voll ins Mannschaftstraining integriert.

Plus Der Angreifer des FCA nähert sich dem Kader immer mehr an. Am Dienstag ist er voll im Mannschaftstraining. Ein anderer Spieler braucht noch Eingewöhnungszeit.

Von Marco Scheinhof

Alfred Finnbogason nickt. Immer wieder. Er wirkt sehr zuversichtlich, über den Zeitpunkt seines Comebacks aber möchte er nicht reden. Beim Training des FC Augsburg am Dienstag absolviert er jedenfalls große Teile mit der Mannschaft. Nur beim letzten, intensiven Spiel auf einem kleinen Feld steht er draußen und schaut zu. Ebenso wie Iago, Arne Maier, Sergio Cordova und André Hahn. Belastungssteuerung ist hier das Zauberwort.

