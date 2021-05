FC Augsburg

FCA-Trainer Markus Weinzierl: „Das ist eine riesige Erleichterung“

Plus In einem würdigen „Endspiel“ gegen den Abstieg setzt sich der FC Augsburg gegen Bremen durch. Reaktionen zum 2:0 und zum Klassenerhalt in der Bundesliga.

Von Johannes Graf

Am Samstag um 17.23 Uhr hatte der FC Augsburg sein Ziel erreicht: den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Trainer Markus Weinzierl stürmte auf den Rasen und herzte jeden Spieler, den er zu greifen bekam. Eine Mischung aus Erleichterung und großer Freude zeigte sich nach dem hart erkämpften 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Werder Bremen in den Gesichtern aller Beteiligten. Der FCA bleibt ein weiteres Mal in der ersten Liga, wird die elfte Saison am Stück zum elitären Kreis gehören. Schnell waren schwarze T-Shirts übergestreift, darauf der Schriftzug: „Haller Luja“. Wobei das doppelte „I“ eine Elf symbolisieren sollte.

