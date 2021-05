FC Augsburg

16:05 Uhr

Platzverweise und Pfosten: So emotional war der FCA-Abstiegskrimi

Der Schock in der 13. Minute: Ruben Vargas sieht nach einer Tätlichkeit die Rote Karte von Schiedsrichter Robert Schröder.

Plus Strittige Szenen im Minutentakt: Das "Endspiel" zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen ist nichts für schwache Nerven. Protokoll des besonderen Thrills.

Von Johannes Graf

Was wäre wohl in der Augsburger Arena losgewesen, hätten Zuschauer den 2:0 (0:0)-Erfolg des FC Augsburg gegen den SV Werder Bremen auf den Rängen miterlebt. Selten führte der FCA in der Fußball-Bundesliga ein derartiges Schauspiel auf. Die Dramaturgie eines Nachmittags.

