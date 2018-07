vor 51 Min.

FCA-Profi Fredrik Jensen wird in Augsburg behandelt FC Augsburg

In der ersten Trainingseinheit in Tirol fehlt nicht nur der Fredrik Jensen. Allerdings stoßen Hahn, Koo und Finnbogason zum Team.

Von Johannes Graf

Als der FC Augsburg am Freitagnachmittag ein erstes Mal auf dem Rasen in Längenfeld trainierte, beäugte die Führungsriege des Fußball-Bundesligisten das Treiben. Präsident Klaus Hofmann, Finanzgeschäftsführer Michael Ströll, der Technische Direktor Stephan Schwarz und Sportgeschäftsführer Stefan Reuter verschafften sich vor Ort einen ersten Eindruck. Wobei dies nur schwer möglich war, zahlreiche Profis fehlten auf dem Platz des örtlichen Sportvereins.

Etwa der finnische Neuzugang Fredrik Jensen. Er war in Augsburg geblieben, weil er sich seit einigen Tagen mit Knieproblemen plagt. Das Testspiel am Donnerstag in Rottach-Egern gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) hatte Jensen verpasst, in der Hessingpark Clinic sollte den Beschwerden auf den Grund gegangen werden. Wann der 20-Jährige in Österreich zum Team stößt - und ob überhaupt -, war am Freitag unklar.

Gleiches gilt für Martin Hinteregger. An beiden Sprunggelenken ist der Österreicher bereits operiert worden, zuletzt in der Sommerpause, nach den Länderspielen gegen Russland, Deutschland und Brasilien. Hinteregger wurden jeweils Knochenteile entfernt. Nun ist der Spieler erneut verletzt, er hat ein Knochenmarködem am Fuß, berichtete Trainer Manuel Baum am Donnerstagabend. Woher die Verletzung stammt, ist ungewiss. In Augsburg wird der 25-Jährige derzeit behandelt und soll nachreisen.

Der Österreicher Martin Hinteregger ist erneut verletzt. Laut Trainer Manuel Baum plagt ihn ein Knochenmarködem. Bild: Stefan Puchner, dpa

Schieber, Moravek und Usami sind nicht mitgefahren

Nicht mit ins Ötztal gefahren sind zudem Julian Schieber (Knieverletzung) und Jan Moravek, den eine Blockade im Rücken am Trainingsbetrieb mit der Mannschaft hindert. Takashi Usami weilt noch in Japan, der FCA begründet dies mit privaten Angelegenheiten. Was das genau bedeutet, dazu gibt der Klub keine Auskunft. Usami soll auf einen Wechsel zu Aufsteiger Fortuna Düsseldorf drängen.

Die Trainingsgruppe am Freitag schrumpfte gehörig, weil neben den verletzten Profis einige Kicker im Wellnesshotel geblieben waren. Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Christoph Janker, Jeffrey Gouweleeuw und Konstatinos Stafylidis betätigten sich dort regenerativ.

Immerhin kehrten Spieler auf den Platz zurück. Kilian Jakob drehte nach seinem überstandenen Kniescheibenbruch gemächlich Runden. André Hahn trainierte mit dem Team, ebenso die WM-Teilnehmer Ja-Cheol Koo und Alfred Finnbogason. Wobei Letzterer das Ende der kurzen Einheit nicht auf dem Rasen miterlebte. Nach einer halben Stunde verließ der Isländer mit Eisbeutel am Fuß das Geläuf Richtung Hotel.

