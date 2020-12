vor 59 Min.

FCA-Stürmer André Hahn positiv auf Coronavirus getestet

Nach Felix Götze wird mit André Hahn ein weiterer Profi des FC Augsburg positiv auf Covid-19 getestet. Vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim verschärft sich die personelle Situation.

Von Johannes Graf

Der FC Augsburg muss in seinem nächsten Bundesliga-Spiel auf André Hahn verzichten. Der Angreifer des Klubs wurde positiv auf Covid-19 getestet, wie der FCA in der Pressekonferenz vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim (Montag, 20.30 Uhr/DAZN) mitteilte. Nach Felix Götze ist der Angreifer somit der zweite positiv auf das Corona-Virus getestete Profi. Zwischenzeitlich war auch ein Betreuer des FC Augsburg positiv getestet worden.

Am Samstag und am Sonntag fanden innerhalb der Mannschaft sowie des Trainer- und Betreuerteams weitere Tests statt. Diese waren alle negativ, sodass die Partie am Montag stattfinden kann. "Die Folgetests waren negativ. Das zeigt, dass die Vorsichtsmaßnahmen greifen und die Hygienemaßnahmen umgesetzt werden", sagte ein Sprecher des FCA. Derzeit würden die Infektionswege nachverfolgt.

FCA-Profi Hahn hatte Kontakt zu seinen Mitspielern

Zu Beginn der Vorbereitung im Sommer hatte Felix Götze gefehlt. Er verpasste den Trainingsauftakt mit dem Diagnostiktag, weil er positiv auf Covid-19 getestet worden war. Götze hatte sich während seines Urlaubs infiziert und begab sich in häusliche Quarantäne. Der 22-Jährige wies keinerlei Symptome auf und kehrte erst nach zwei negativen Tests zum Team zurück. Einen Kontakt zu Teamkameraden oder zum Funktionsteam hätte es nach Angaben des Vereins damals nicht gegeben.

Anders verhält es sich nun bei Götzes Mitspieler Hahn. Trainer Heiko Herrlich beschreibt, wie man intern auf den positiven Fall reagiert habe. "Die Tests sind dazu da, um frühzeitig Leute herauszuziehen, bevor wir wieder zusammentreffen." Seit Bekanntwerden von Hahns Infektion sei engmaschiger getestet worden, darüber hinaus gehe alles seinen gewohnten Gang, meinte Herrlich.

Alfred Finnbogason fällt beim FC Augsburg aus

Mit André Hahn fehlt Trainer Heiko Herrlich eine Alternative im Angriff. Definitiv nicht dabei sein wird Stürmer Alfred Finnbogason wegen seiner Sprunggelenkverletzung. Ebenfalls fraglich sind die Einsätze von Fredrik Jensen, Noah Sarenren Bazee, Mads Pedersen, Jan Moravek und Götze. Zumindes gibt Herrlich Entwarnung bei Marco Richter, der zuletzt erkältet im Training fehlte. "Ich denke, er wird heute voll mitmachen können und steht uns morgen zur Verfügung."

Lesen Sie mehr dazu:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen