Giefer patzt - und rührt FCA-Coach Baum zu Tränen FC Augsburg

Fabian Giefer hat mit einem Aussetzer den Weg für die FCA-Niederlage gegen Bremen geebnet. Doch Augsburgs Trainer ist auf seiner Seite und reagiert emotional.

"Wir halten alle zusammen", betonte Kapitän Daniel Baier nach seiner 250. Bundesliga-Partie und dem 300. Pflichtspiel-Einsatz für die Schwaben. Der Routinier kritisierte zudem die deutlich hörbaren Pfiffe einiger Fans gegen Augsburgs Torwart Fabian Giefer noch während des Spiels.

Szene des Spiels: Augsburgs Torwart Fabian Giefer rutscht vor dem 2:3 der Ball durch die Hände. Bild: Stefan Puchner, dpa

Nach seinem unfassbaren Fauxpas wollte Giefer nur noch weg: Wortlos ging der Torhüter des FC Augsburg im Anschluss an die 2:3 (1:2)-Niederlage gegen Werder Bremen in die Kabine, auch die aufmunternden Worte der Teamkollegen dürften ihn nicht trösten. Der Schlussmann hatte den Ball bei einer einfachen Hereingabe durch die Arme und Beine flutschen lassen und Bremen den Siegtreffer in der Schlussphase mustergültig aufgelegt. "Ich habe in meiner Laufbahn noch kein Spiel erlebt, das wir so ungerecht verloren haben", haderte Trainer Manuel Baum nach dem Dämpfer in der Fußball-Bundesliga, dem nächsten nach dem 1:2 in Mainz, als Giefer ebenfalls gepatzt hatte.

Baum zeigte jedoch Mitgefühl mit dem nun angezählten Giefer: „Da steht ein Mensch im Tor, um den es mir unglaublich leidtut“, sagte er im Interview mit dem TV-Sender Sky. Sichtlich berührt holte er Luft, fasste sich an die Nase und fuhr mit brüchiger Stimme fort: „Wir müssen halt nach den Leistungen beurteilen – und das ist halt zweimal schlecht gewesen. Das ist halt meine Mannschaft, mein Spieler – und da leidet man halt mit.“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt spricht Fabian Giefer Mut zu

Selbst Werder-Trainer Florian Kohfeldt sprach dem Augsburger Schlussmanns Mut zu und sagte im Sky-Interview: „Das wünscht man keinem. Ich war selber Torwart, zwar auf einem ganz anderen Niveau. Aber das ist das Brutalste. Ich hoffe, dass der Junge da auch den Kopf oben behält.“

Augsburgs Coach Baum hingegen hatte zuvor beim Verlassen des Spielfeldes laut geschimpft und wirkte auch lange nach dem Schlusspfiff noch sehr aufgebracht. "Mir tut es am meisten für die Mannschaft leid, weil wir extrem gut gespielt haben", meinte Baum und dachte erst gar nicht, Ausreden für den Grund der Niederlage zu suchen. "Wir haben aufgrund von individuellen Fehlern null Punkte." Dabei schloss er auch das 1:2 vom vorigen Spieltag in Mainz mit ein, als Giefer schon beide Tore durch Fehler begünstigt hatte.

