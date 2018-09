vor 53 Min.

Hinteregger: "Wir werden Fabian Giefer wieder aufbauen" FC Augsburg

Nach der unnötigen Heimniederlage gegen Bremen sind Trainer und Spieler des FCA schockiert. Hier die Stimmen zum Spiel FC Augsburg - Werder Bremen.

Mit einem weiteren eklatanten Patzer hat Torhüter Fabian Giefer dem FC Augsburg die nächste Niederlage eingebrockt und Werder Bremen unfreiwillig in die Champions-League-Region gehievt. Der FCA-Schlussmann ließ eine einfache Hereingabe durch die Beine flutschen und ermöglichte damit Davy Klaassen in der 75. Minute das Tor zum 3:2 (2:1) der Bremer.

Die Stimmen zum Spiel:

Martin Hinteregger: „Wir sind nach dem 0:2-Rückstand gut zurückgekommen und ist extrem bitter, wenn du so ein Spiel dann verlierst, von dem du denkst, dass du es eigentlich nicht mehr verlieren kannst. Wir werden es auch schaffen, Fabian Giefer wieder aufzubauen.“

Daniel Baier: „Wir haben zur richtigen Zeit die beiden Tore gemacht und waren vom Ausgleich weg spielbestimmend. Die Riesenchancen, die wir dann noch haben, müssen wir nutzen, Möglichkeiten dazu hatten wir einige. Als Torwart ist Fabian Giefer der letzte in der Fehlerkette und ich will gar nicht aufzählen, wie viele Fehler mir in einem Spiel passieren. Es gilt jetzt zusammenzuhalten und es gegen Bayern am Dienstag wieder besser zu machen.“

Rani Khedira: „Auf der Jahreshauptversammlung hat der Präsident ja schon betont, dass wir gemeinsam gewinnen und gemeinsam verlieren. Dass es jetzt leider wieder Fabian Giefer trifft, ist besonders bitter, aber das wird den Zusammenhalt in der Mannschaft noch mehr stärken.“

Baum: "Es tut mir nach der Niederlage unheimlich Leid für die Mannschaft"

Manuel Baum: „Ich finde, dass wir über 90 Minuten ein richtig gutes Heimspiel abgeliefert haben und die Bremer kaum ins Spiel haben kommen lassen. Zwei Fehler haben zu den Gegentoren geführt, aber wir haben nicht nachgelassen und uns weiterhin Chance um Chance erspielt und letztlich auch den Ausgleich gemacht. Es tut mir nach der Niederlage unheimlich Leid für die Mannschaft, dass wir erneut wegen individueller Fehler ohne Punkte dastehen. Bremen weiß gar nicht, wie sie hier drei Punkte holen konnten. Ich habe inhaltlich bei meiner Mannschaft überhaupt nichts auszusetzen und daher hatte ich noch nie nach einem Spiel dieses Gefühl, derart ungerecht verloren zu haben.“

FCA verliert unglücklich gegen Werder Bremen mit 2:3

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): „Es war ein sehr aufregendes Spiel, in dem wir durchaus Glück hatten, dass wir am Ende gewonnen haben. Es gab viele Torchancen und kuriose Szenen und wir hatten das glücklichere Ende für uns. Der FC Augsburg spielt einen unheimlich guten und aktiven Fußball, gerade zu Hause, und ich kann sehr gut nachempfinden, wie es sich anfühlt, wenn man nach so einem Spiel mit leeren Händen dasteht.“

Augsburger Aufholjagd endet tragisch

