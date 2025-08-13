Aiman Dardari rückt fest zu den FCA-Profis auf

Aiman Dardari war bereits im Trainingslager des FC Augsburg dabei. Auch in den Testspielen bekam der 20-Jährige regelmäßig Spielzeit von Neu-Trainer Sandro Wagner. In der Partie gegen Crystal Palace gelang ihm sogar der Siegtreffer beim Duell der beiden vermeintlichen B-Teams, nachdem er bereits zum Auftakt gegen Gersthofen getroffen hatte. Es läuft also gut für den Luxemburger.

Am Mittwoch gab der FCA bekannt, dass Dardari einen langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2029 erhalten wird. Zudem wird er fest ins Profiteam hochgezogen, nachdem er zunächst eher für die U23 des Fußball-Bundesligisten eingeplant war.

Er hatte aber bereits in der vergangenen Rückrunde in der Regionalliga überzeugt und damit auf sich aufmerksam gemacht. Er erzielte sechs Tore und bereitete zwei Treffer vor – in zwölf Partien mit der U23.

Dardari träumt von seinem Bundesliga-Debüt mit dem FCA

„Aiman verfügt über großes Potenzial. Mit seinem Offensivdrang und seiner Dribbelstärke hat er beste Chancen, sich im Profifußball durchzusetzen“, erklärte FCA-Sportdirektor Benjamin Weber. Dardari freut sich über die Chance beim FCA. „Die ersten Monate waren für mich unglaublich wertvoll und haben mich persönlich wie sportlich geprägt. Mein Fokus liegt jetzt darauf, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln und Schritt für Schritt meinen Platz im Profikader zu erarbeiten“, sagte der 20-Jährige, der betonte: „Mein großes Ziel ist es, eines Tages mein Debüt in der Bundesliga zu feiern – dafür werde ich alles geben.“ Dardari wird in der anstehenden Saison die Rückennummer 28 tragen.

Der 20-Jährige ist seit Januar beim FCA, zuvor war er mehrere Jahre im Nachwuchsbereich von Mainz 05. In der Saison 2022/23 war er mit den Mainzern deutscher U19-Meister geworden. Dardari ist Nationalspieler von Luxemburg, sein Debüt feierte er im September vor zwei Jahren gegen Island. Beim 3:1-Erfolge spielte er eine Minute.