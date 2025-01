Der Neujahrsempfang des FCA: Berisha, Matsima und der DFB-Pokal

Schlechtes Timing kann man dem FC Augsburg nun wirklich nicht vorwerfen: Am Montagabend feierte der Klub den Neujahrsempfang für seine Sponsoren und Partner – und die Laune war dank der jüngsten Auswärtssiege in Berlin und Bremen bestens. Wie Pierre Lemmermeyer, Mitglied der Geschäftsleitung beim FCA sagte, war auch der 13. Januar angedacht gewesen – also der Tag nach der Pleite gegen Stuttgart. „Da hatten wir einen Riecher für den besseren Termin“, sagte er mit einem Lächeln bei der Veranstaltung, die vor etwa 190 geladenen Gästen im Hotel Maximilian‘s stattfand. Statt der Tristesse aus den Niederlagen gegen Kiel und Stuttgart stand nun alles im Zeichen der wieder entdeckten Auswärtsstärke – und der Vorfreude auf das Achtelfinalspiel im Pokal gegen den VfB.

