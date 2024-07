FCA hat für David Colina einen Abnehmer gefunden

Dass David Colina den FC Augsburg verlassen würde, stand bereits vor der Abreise nach Südafrika fest. Der Fußball-Bundesligist hatte darauf verzichtet, den Linksverteidiger mit nach White River zu nehmen. Stattdessen sollte ein Wechsel des 24-Jährigen vorangetrieben werden. Nun haben der FCA und Colina eine Lösung gefunden. Der Kroate wird erneut an den dänischen Erstligisten Vejle Boldklub verliehen, für den er bereits in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit zwölf Mal zum Einsatz kam. Über die Modalitäten des Leihgeschäfts, das für ein Jahr ausgelegt ist, haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

Colina zeigt sich mit der Entscheidung zufrieden. In einem Komuniqué des FCA äußert er sich so zu seinem zeitlich befristeten Wechsel: „Die letzten sechs Monate in Vejle haben mir gutgetan, ich konnte Spielpraxis sammeln und mich auf einem guten Niveau beweisen. Mit der erneuten Leihe habe ich nun die Chance, daran anzuknüpfen und weitere wichtige Schritte in meiner Karriere zu gehen.“ Colinas Vertrag in Augsburg läuft noch bis Ende Juni 2027.

Weder unter Maaßen noch Thorup kann sich Colina beim FCA durchsetzen

Colina, der am heutigen Freitag seinen 24. Geburtstag feiert, war im Januar 2023 zusammen mit Arne Engels, Dion Beljo, Irvin Cardona, Kelvin Yeboah, Nathanaël Mbuku und Renato Veiga vom FCA verpflichtet worden. Mit ihnen sollte Trainer Enrico Maaßen den neuen Jugend-Stil des FC Augsburg einführen, was allerdings nicht gelang. Weder unter Maaßen noch unter dessen Nachfolger Jess Thorup spielte Colina eine Rolle im Kader.

Auch in der kommenden Spielzeit hätte er keine Perspektive auf mehr Spielzeit in der Fußball-Bundesliga gehabt. Entsprechend gehandelt hat Sportdirektor Marinko Jurendic. „Nach guten Gesprächen mit David sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass in der aktuellen Situation ein weiteres Jahr bei Vejle für ihn die beste Lösung ist. Dort kann er die Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Jugendtrainer fortsetzen und in einer guten Liga und auf hohem Niveau die nötige Spielzeit bekommen“, ließ sich FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic zitieren.

Icon Vergrößern Im EM-Test gegen Deutschland (re. Leroy Sané) spielte Dimitrios Giannoulis (li.) für Griechenland. Der FCA möchte den Linksverteidiger verpflichten. Foto: David Linderlied, dpa Icon Schließen Schließen Im EM-Test gegen Deutschland (re. Leroy Sané) spielte Dimitrios Giannoulis (li.) für Griechenland. Der FCA möchte den Linksverteidiger verpflichten. Foto: David Linderlied, dpa

Colina ist nominell ein Linksverteidiger. Doch auf dieser Position verfolgt der FCA andere Pläne nach dem Abgang von Stammspieler Iago (EC Bahia). Mads Pedersen soll mit einem Neuzugang um den Platz in der ersten Elf konkurrieren. Intensiviert hat der Klub daher sein Werben um den griechischen Linksverteidiger Dimitrios Giannoulis vom englischen Zweitligisten Norwich City. Der 28-Jährige ist seit Anfang Juli vereinslos und daher ablösefrei zu haben.

FC Augsburg konkurriert mit AEK Athen um Giannoulis

Giannoulis absolvierte in der abgelaufenen Saison für Norwich 33 Punktspiele. Im Play-off scheiterten sie dann aber an Leeds United. Mehrere Medien spekulierten zwischenzeitlich, dass der Grieche noch vor der Abreise ins Trainingslager den Medizincheck absolviert und sogleich nach Südafrika mitfliegt. Doch der Transfer verzögert sich. Vorwiegend deshalb, weil mit AEK Athen ein hartnäckiger Konkurrent mitbietet.