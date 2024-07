FCA-Verteidiger David Colina fliegt nicht mit nach Südafrika

Wenn die Fußball-Profis des FC Augsburg am späten Mittwochnachmittag in den Flieger Richtung Südafrika steigen, dann wird David Colina nach Informationen unserer Redaktion nicht dabei sein. Der Linksverteidiger wurde vom Bundesligisten für das Trainingslager freigestellt, um Transfer-Gespräche mit einem neuen Verein zum Abschluss zu bringen. Es handelt sich aber nicht um den österreichischen Erstligist Linzer ASK, der sich um den kroatischen U21-Nationalspieler intensiv bemüht hat. Colina, der am Freitag seinen 24. Geburtstag feiert, war im Januar 2023 zusammen mit Arne Engels, Dion Beljo, Irvin Cardona, Kelvin Yeboah, Nathanaël Mbuku und Renato Veiga vom FCA verpflichtet worden. Mit ihnen sollte Trainer Enrico Maaßen den neuen Jugend-Stil des FC einführen, was allerdings nicht gelang.

David Colina kam von Hajduk Split zum FC Augsburg

Colina hatten die FCA-Verantwortlichen für rund 650.000 Euro von Hajduk Split verpflichtet. Der bei Dinamo Zagreb ausgebildete Linksverteidiger spielte in der U19 von AS Monaco. 2019 wechselte er zurück in seine Heimat zu Hajduk Split. Doch Colina konnte sich weder unter Enrico Maaßen, noch unter Jess Thorup durchsetzen.

Dabei verlief sein Einstand vielversprechend. Am 22. Januar 2023 erzielte er bei der 3:4-Niederlage bei Borussia Dortmund einen Treffer. Das war es aber auch in insgesamt sieben Bundesliga-Spielen. Zuletzt war er an den dänischen Erstligisten Vejle BK ausgeliehen.

Mahmut Kücüksahin erhält einen Profivertrag beim FCA

Der FCA hat Mittelfeld-Talent Mahmut Kücüksahin mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr ausgestattet. Das 20-jährige Eigengewächs spielt seit der U14 für den FCA und hat in der vergangenen Saison in Leverkusen sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

Der FCA buhlt um Dimitrios Giannoulis

Der FC Augsburg buhlt intensiv um den griechischen Linksverteidiger Dimitrios Giannoulis vom englischen Zweitligisten Norwich City. Der 28-Jährige ist seit Anfang Juli vereinslos und daher ablösefrei zu haben. Giannoulis absolvierte in der abgelaufenen Saison für Norwich 33 Punktspiele. Im Play-off scheiterten sie dann aber an Leeds United. Mehrere Medien spekulierten schon, dass der Grieche am heutigen Mittwoch in Augsburg einen Medizincheck absolvieren würde. Dem ist aber nicht so. Denn der FCA soll aggressive Konkurrenten haben, wie AEK Athen.