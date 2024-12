DFB-Pokal-Spiel des FCA beim VfB Stuttgart terminiert

Nach längerer Zeit überwintert der FC Augsburg im DFB-Pokal. Nach seinem Erfolg beim Zweitligisten Karlsruher SC, der erst im Elfmeterschießen zustande kam, zog der Erstligist ins Viertelfinale des Wettbewerbs ein. Am Sonntag hatte Handballprofi Julian Köster die Paarungen im Fußballmuseum von Dortmund ausgelost. Nun hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Runde der letzten acht Teams zeitgenau terminiert. Der FC Augsburg spielt am Dienstag, 4. Februar, um 20.45 Uhr beim VfB Stuttgart. Die Partie wird live in der ARD sowie auf Sky übertragen. Wie der FCA mitteilte, wird der Kartenvorverkauf für das Spiel am Dienstagabend Mitte Januar starten.

Alle Viertelfinal-Partien im Überblick:

VfB Stuttgart – FC Augsburg (Dienstag, 4. Februar, 20.45 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Köln (Mittwoch, 5. Februar, 20.45 Uhr)

Arminia Bielefeld – SV Werder Bremen (Dienstag, 25. Februar, 20.45 Uhr)

RasenBallsport Leipzig – VfL Wolfsburg (Mittwoch, 26. Februar, 20.45 Uhr)

Bereits vor dem Pokalspiel trägt der FCA sein Hinrundenspiel gegen Stuttgart und den ehemaligen Kapitän Ermedin Demirovic in der eigenen Arena aus. Am 16. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Augsburg nach der kurzen Winterpause am Sonntag, 12. Januar, um 17.30 Uhr zu Hause auf den VfB Stuttgart.

In der jüngeren Vergangenheit war der FCA frühzeitig gescheitert. Erstmals seit sechs Jahren hat er das Viertelfinale erreicht. Der Weg des FC Augsburg ins Viertelfinale war in dieser Saison am Ende spektakulär und dramatisch. Im Achtelfinale beim Zweitligisten Karlsruher SC gingen die Teams in die Verlängerung. Dort lag der FCA in der Nachspielzeit zurück, ehe Ruben Vargas mit dem 2:2 (120.+3) erst das Elfmeterschießen ermöglichte. Zum Pokalhelden wurde Torhüter Finn Dahmen, der in der regulären Spielzeit einen Strafstoß gehalten hatte und auch im Elfmeterschießen entscheidend parierte. Innenverteidiger Maximilian Bauer traf letztlich zum 5:4 - der Viertelfinaleinzug war perfekt.