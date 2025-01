Mergim Berisha beim Medizincheck in Augsburg

Die Rückkehr von Mergim Berisha zum FC Augsburg steht kurz bevor: Der Stürmer ist schon zum Medizincheck in Augsburg eingetroffen. Der Transfer soll noch an diesem Montag oder spätestens am Dienstag finalisiert und offiziell verkündet werden. Berisha wird nach Informationen unserer Redaktion für ein halbes Jahr ausgeliehen. Zudem hat sich der FCA dem Vernehmen nach eine Kaufoption von sieben Millionen Euro gesichert. Damit hat sich FCA-Geschäftsführer Michael Ströll in den Verhandlungen gegenüber dem Hoffenheim-Wunsch nach einer Kaufpflicht durchgesetzt. Zudem soll Hoffenheim einen beträchtlichen Teil des Gehaltes des gebürtigen Berchtesgadeners übernehmen.

Damit bestätigte sich immer mehr, was vor einigen Tagen als Gerücht auftauchte. Für den 26-Jährigen wäre es eine Rückkehr zu dem Verein, bei dem er seine bislang beste Zeit erlebte und sogar deutscher Nationalspieler wurde. Für den FCA wäre Berisha eine neue Option im Sturm, wo mit Samuel Essende und Phillip Tietz aber auch so schon ein starker Konkurrenzkampf um die einzige Stelle als Stoßstürmer herrscht.

Mergim Berisha lieferte beim FC Augsburg gute Leistungen ab

Berisha hat sich in seinem Jahr beim FC Augsburg zwar den Ruf eines begnadeten Kickers, aber auch den eines schwierigen Charakters erworben. Trotzdem: Wenn der Angreifer fit war, lieferte er gute Leistungen ab. In 23 Erstligaspielen in der Saison 2022/23 traf er neunmal, gab dazu vier Vorlagen. Dazu kommt: Berisha ist ein Mann für die wichtigen Tore, traf oft zum 1:0. Gegen den FC Bayern zum Beispiel blieb es bei dem einzigen Treffer, im September 2022 gelang dem FCA gegen den Rekordmeister die Sensation.

Icon Vergrößern Glücklos in Hoffenheim: Mergim Berisha. Foto: Luis Vieira, ap Icon Schließen Schließen Glücklos in Hoffenheim: Mergim Berisha. Foto: Luis Vieira, ap

Bei der TSG Hoffenheim wurde Mergim Berisha nie glücklich

Relativ schnell war bei Berisha aber auch klar, dass Augsburg für ihn nur eine Durchgangsstation war. Direkt, nachdem der FCA die Kaufoption gezogen hatte und den Angreifer von seinem damaligen Stammverein Fenerbahce Istanbul losgeeist hatte, ging es für Berisha weiter. Für Augsburg war das damals ein gutes Geschäft: Gekauft für vier Millionen Euro, verkauft für 14 Millionen - macht zehn Millionen Euro Gewinn. In Sinsheim wurde Berisha aber nie glücklich.

Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg im November 2023 riss der Angreifer sich das Kreuzband und fiel für den Rest der Saison aus. Berisha musste zusehen, wie seine Mitspieler den Einzug in den Europacup perfekt machten. In der neuen Saison gingen die Probleme weiter, nach einem Streit mit dem damaligen Trainer Pellegrino Matarazzo war Berisha sogar kurzzeitig suspendiert. Beim Gastspiel in Augsburg im November 2024 saß er 90 Minuten auf der Bank. Unter dem Strich stehen für ihn 24 Pflichtspieleinsätze für die TSG zu Buche, darunter 17 in der Bundesliga. Die meisten davon absolvierte er nur als Einwechselspieler. Der Ertrag ist überschaubar: Ein Tor und eine Vorlage gelangen ihm, zuletzt schaffe es Berisha nicht mal mehr in den Spieltagskader.