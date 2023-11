Verdacht auf Kreuzbandriss: Ex-FCA-Spieler Mergim Berisha hat sich verletzt

Der ehemalige FCA-Stürmer wollte am Samstag mit der TSG Hoffenheim zurückkehren. Daraus wird nichts: Berisha scheint sich schwer verletzt zu haben.

Am Samstag wäre für Mergim Berisha eigentlich das Wiedersehen mit dem FC Augsburg angestanden. Der Spielplan sieht vor, dass der neue Klub des Stürmers, die TSG Hoffenheim, am Samstagnachmittag in Augsburg antreten muss. Ein Wiedersehen wird es aber wohl nicht geben: Berisha hat sich am Mittwoch beim Training der TSG verletzt. Eine genaue Diagnose steht noch aus, aber offenbar muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Wie der Kicker berichtet, gibt es den "schlimmen Verdacht eines Kreuzbandrisses". In diesem Fall würde der 25-Jährige mehrere Monate ausfallen.

Wie der Kicker berichtet, verletzte sich Berisha ohne gegnerische Einwirkung: Der Stürmer sei Augenzeugen zufolge unglücklich mit den Stollen im Rasen hängen geblieben und konnte das Gelenk anschließend nicht mehr belasten. Die Einheit war danach für ihn vorbei. Die TSG Hoffenheim hatte es am Mittwoch mit einer kurzen Meldung belassen: "Mergim Berisha hat sich im heutigen Training am Knie verletzt und brach aus diesem Grund die Einheit ab." Weitere Untersuchungen sollen in den nächsten Tagen folgen – ein Zusatz, der nichts Gutes vermuten lässt.

Mergim Berisha wartet noch auf seine erste Torbeteiligung für Hoffenheim

Sollte sich der Verdacht auf Kreuzbandriss bestätigen, wäre das für Berisha ein neuer Rückschlag – denn seit er im Sommer bei der TSG unterschrieben hat, läuft für ihn wenig bis gar nichts zusammen. Für die TSG Hoffenheim, die für ihn eine Ablösesumme von 14 Millionen Euro überwies, wartet er auf seine erste Torbeteiligung. In der Startelf stand er seit dem zweiten Spieltag nicht mehr, kam zuletzt nur als Einwechselspieler auf einige Minuten.

Beim FC Augsburg sah das in der vergangenen Saison noch ganz anders aus: Für den FCA kam er in nur 23 Spielen auf neun Tore und vier Vorlagen, erzielte zudem oft das 1:0. Teilweise war das dann auch der Siegtreffer, wie etwa beim Sensationserfolg gegen den FC Bayern. Wegen seiner Leistungen berief ihn der damalige Bundestrainer Hansi Flick sogar in die Nationalmannschaft, gegen Peru und Belgien wurde er jeweils eingewechselt. Von der Nationalelf ist Berisha in diesen Tagen weit entfernt.

