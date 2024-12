„Eine bodenlose Frechheit“ des FCA in Kiel

Phillip Tietz entschuldigte sich vorsichtshalber schon einmal bei seiner Familie. Für seine schlechte Laune, die er wohl über die Feiertage haben wird. „Ich bin sehr emotional, mich nimmt so etwas sehr mit. Ich kann das nicht so einfach abschütteln“, sagte er am Samstag. 1:5 hatte der FC Augsburg in Kiel verloren, nach einer Leistung, die in der Summe nicht ausreichend für die Fußball-Bundesliga war.

