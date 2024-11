Nediljko Labrović Der beste Augsburger hielt, was zu halten war. Er musste Schwerstarbeit leisten, 33 Torschüsse gaben die Bayern am Ende ab. Labrovic zeigte elf Paraden, strahlte Ruhe aus, war sicher im Luftraum, eigentlich eine tadellose Leistung. Und trotzdem musste er am Ende drei Treffer von Harry Kane hinnehmen. Note 1,5

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Bayern München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis