FCA-Stürmer Niederlechner glänzt in seinem 100. Bundesliga-Spiel

Plus FCA-Stürmer Florian Niederlechner erzielt beim 2:2 gegen Berlin beide Augsburger Treffer. Er gibt damit eine schnelle Antwort auf die Rückschläge. In der Defensive läuft nicht alles rund.

In einem hart umkämpften Spiel hat der FC Augsburg auswärts gegen den zeitweisen Überraschungs-Tabellenführer Union Berlin unentschieden gespielt: 2:2 hieß es am Ende auf der Anzeigetafel. Wie schlugen sich die Spieler des FCA? Die Einzelkritik: