Elvis Rexhbecaj zeigt auf und neben dem Spielfeld Haltung

Von einer Länderspielpause konnte man bei Elvis Rexhbecaj nicht gerade sprechen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler des FC Augsburg absolvierte mit Kosovo zwei nervenaufreibende Spiele in der Nations League in Rumänien (mit einem Spielabbruch in der Nachspielzeit) und gegen Litauen (1:0, die zweite Hälfte in Unterzahl). Bei beiden Partien spielte Rexhbecaj durch, wie auch bei der 0:3-Niederlage am Freitagabend mit dem FCA beim FC Bayern München.

