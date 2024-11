Harry Kane und der FC Bayern: Hat Hoeneß recht und alles ist schon entschieden?

Kann ja nicht sein, dass es am Ende nur zwei Tore von Harry Kane werden, noch dazu zwei vom Elfmeterpunkt aus. In der Nachspielzeit der Partie gegen den FC Augsburg segelte eine Flanke von Leon Goretzka in den Strafraum des FCA. Torhüter Nediljko Labrovic, der mit Abstand beste Augsburg, riskierte alles gegen den heranstürmenden Kane. Der köpfte aber nicht, sondern nahm den Ball artistisch in der Luft an und schoss über den am Boden liegenden Labrovic zum 3:0-Endstand ein. Kane selbst sagte nach Spielende mit einem Lachen: „Meine Frau hat mir gerade geschrieben. Sie wusste nicht, dass ich so flexibel bin.“ Er selbst habe das Tor noch gar nicht in der Wiederholung gesehen, was er aber schleunigst nachholen müsse: „Ich bin mir sicher, das wird gut aussehen.“

