FC Augsburg

06:01 Uhr

Auf einmal Torjäger: FCA-Rekordtransfer Ricardo Pepi trifft jetzt nach Belieben

Plus Beim FC Augsburg wurde der Rekordtransfer aus den USA nicht glücklich – seit seinem Wechsel in die Niederlande geht der Stern des 19-Jährigen wieder auf.

Von Florian Eisele

Es waren riesige Erwartungen, mit denen Ricardo Pepi im Januar 2022 nach Augsburg gekommen war: Für 16 Millionen Euro hatte der FCA den Stürmer vom MLS-Klub FC Dallas verpflichtet. Der Sprung aus den USA ins kalte Deutschland schien für den damals 18-Jährigen aber ein Schritt zu viel gewesen zu sein: In seinem ersten Halbjahr in Augsburg kam Pepi unter Trainer Markus Weinzierl meist von der Bank aus und blieb in elf Ligaspielen ohne Torbeteiligung. Auch unter Nachfolger Enrico Maaßen stehen nur 93 Bundesliga-Minuten, verteilt auf vier Spiele, zu Buche. Torbeteiligungen: ebenfalls null.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

