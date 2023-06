Ex-FCA-Profi Ostrzolek wird spielender Co-Trainer beim TSV Schwaben

Matthias Ostrzolek bestritt für den FC Augsburg von 2012 bis 2014 77 Bundesligaspiele. Jetzt kehrt der 33-Jährige nach Augsburg zurück. Zum Bayernligisten TSV Schwaben.

Seit einer Woche bereiten sich die Fußballer des TSV Schwaben Augsburg auf die kommende Saison vor. Parallel dazu dreht sich beim Bayernligisten in diesen Tagen das Personalkarussell. Und da kann der Traditionsverein einen spektakulären Neuzugang vermelden. Der ehemalige Bundesligaspieler Matthias Ostrzolek wird künftig als spielender Co-Trainer für die Violetten agieren. Dies gaben gestern Schwaben-Sportdirektor Max Wuschek und sein Mitarbeiter Benni Schmoll bekannt, die letzte Einzelheiten mit dem 33-jährigen ehemaligen Profi abklärten.

"Wir sind natürlich sehr froh, dass sich Matthias für uns entschieden hat", erklärte Wuschek. Denn Ostrzolek, der mit seiner Familie in Neusäß wohnt, hatte auch noch das eine oder andere lukrative Angebot (u.a. TSV Landsberg) auf dem Tisch liegen. Seine Frau Anne-Kathrin stammt aus der Rehlinger (Lkr. Aichach-Friedberg) Unternehmerfamilie Ertl (Ertl- Karussell Land). Geheiratet wurde 2020 im Augsburger Rathaus.

Matthias Ostrzolek spielte für den FCA, dem HSV und Hannover 96 in der Bundesliga

"Ich glaube, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, die Bayernliga ist eine anspruchsvolle Liga, zudem kann ich bei den Schwaben in das Trainergeschäft reinschnuppern", sagt Ostrzolek, der für den FC Augsburg (Januar 2012 bis Juni 2014), den Hamburger SV und Hannover 96 insgesamt 151 Bundesligaspiele bestritten hat. Eine Saison verdiente der Abwehrspieler seine Brötchen auch im österreichischen Oberhaus bei Admira Wacker. Die vergangenen Monate kickte der gebürtige Westfale beim VfB Hallbergmoos.

Bei den Schwaben soll er nun das Trainerteam um Janos Radoki und Roland Bahl verstärken. Am Mittwoch absolvierte der ehemalige Profi gleich die erste Trainingseinheit bei seinem neuen Klub und war von der Intensität der Übungsstunde angetan. "Das hatte Bundesliganiveau, es hat großen Spaß gemacht", erklärte er. Neben Ostrzolek, der acht Länderspiele für die deutsche U-21 absolvierte, steht die Verpflichtung eines weiteren Abwehrspielers im Raum. Die Schwaben zeigen großes Interesse an Nicola Della Schiava, 25, vom FV Illertissen. Der Verteidiger stand bei den Schwaben bereits in der Corona-Saison 2019/21 unter Vertrag und will jetzt aus beruflichen Gründen wieder nach Augsburg zurück.

Julian Kania wechselt wohl zum 1. FC Nürnberg II

Verlassen wird den TSV Schwaben wohl endgültig Julian Kania, 21. Der Torjäger verabschiedete sich jedenfalls von seinen Kollegen. Ihn zieht es wohl ins Regionalligateam des 1. FC Nürnberg. Manager Wuschek: "Eigentlich sind wir uns mit dem Club einig, es sind nur noch letzte Details zu klären". Am Samstag (17 Uhr) gastieren die Violetten zum ersten Testspiel bei Kanias ehemaligem Verein, dem Bezirksligisten TSV Dinkelscherben. Gut möglich, dass Matthias Ostrzolek auf dem Kaiserberg seinen Einstand bei den Augsburgern feiert.

