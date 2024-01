FC Augsburg

Der Kader soll kleiner werden – trotzdem sucht der FCA nach neuen Spielern

Plus Sportdirektor Marinko Jurendic hat mit den Wechseln von Aaron Zehnter und Irvin Cardona im FCA-Kader schon ein wenig Platz gemacht. Ein weiterer Abgang im Sommer steht wohl schon fest.

Von Robert Götz

Marinko Jurendic hatte sich diesmal für den Blick von oben auf das Spielgeschehen in der WWK-Arena entschieden. Zusammen mit Geschäftsführer Michael Ströll verfolgte der Sportdirektor des FC Augsburg im verwaisten VIP-Bereich das Testspiel des FC Augsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Mit dem 1:0 war der Schweizer sicher ganz zufrieden, doch neben der sportlichen Gegenwart beschäftigte er sich auch während der 90 Minuten mit der Zukunft. Das Wintertransferfenster hat sich am 1. Januar geöffnet (bis zum 1. Februar), und so blickte der sportliche Chef des Bundesligisten auch immer wieder auf sein Handy.

Darum wechselt Aaron Zehnter zum SC Paderborn

Schließlich hat Jurendic zusammen mit seiner rechten Hand Heinz Moser und Trainer Jess Thorup eine klare Vorgabe erarbeitet: den 32-Mann-Kader zu verkleinern und wenn möglich punktuell sogar noch zu verbessern. Mit Aaron Zehnter (verkauft zum Zweitligisten SC Paderborn) und Irvin Cardona (verliehen zum französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne) hat Jurendic schon ein wenig Platz geschaffen.

