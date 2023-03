Drei Neue in der Startelf: So will der FCA gegen Werder Bremen siegen

Gegen den Aufsteiger will der FC Augsburg die Siegesserie vor heimischen Publikum fortführen. Welche Startelf FCA-Trainer Maaßen aufs Feld schickt, ist hier zu lesen.

Der FC Augsburg gegen Werder Bremen – wenn diese beiden Teams aufeinandertrafen, gab es zuletzt wichtige Siege für den FCA. Das vorletzte Treffen im Mai 2021 war ein Abstiegsfinale, das Augsburg 2:0 gewann und die Norddeutschen damit in die zweite Liga schickte. Und Anfang September vergangenen Jahres holte Augsburg einen wichtigen 1:0-Sieg im Weserstadion. Es war damals das erste Spiel mit dem neuen Präsidenten Markus Krapf und der Beginn eines beeindruckenden Zwischenhochs in der Hinrunde mit vier Siegen in Folge.

Wenn der FC Augsburg an diesem Samstagnachmittag erneut die Bremer empfängt, wird es noch einige geben, die lebhafte Erinnerungen an dieses Spiel haben. Vor allem auf Bremer Seite hatte die hitzige Schlussphase der September-Partie die Berichterstattung dominiert: Bei einem Elfmeter kurz vor Schluss war FCA-Keeper Rafal Gikiewicz mit dem Anhang der Norddeutschen verbal aneinander geraten – und hatte auf seine Weise geantwortet: Mit einem gehaltenen Elfmeter sicherte er seinem Verein den Sieg. Damit nicht genug: Gikiewicz hatte seine Hände an die Ohren gehalten, ein klares Zeichen, ob noch irgendeiner etwas zu sagen habe. Hatten die Werder-Fans tatsächlich – einige von ihnen wollten danach das Spielfeld stürmen.

FCA-Trainer Maaßen hatte "die ein oder andere Änderung" angekündigt

Für FCA-Trainer Enrico Maaßen ist dieses Thema abgeschlossen, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte: "Wir haben so viel über dieses Thema im Nachhinein gesprochen, deswegen ist es für uns jetzt kein Thema mehr." Mehr Kraft verwandte der Coach im Vorfeld auf die Frage, welche Mannschaft er gegen Bremen aufs Feld schicken würde. Der enttäuschende Auftritt in Berlin, wo der FCA mit 0:2 gegen die Hertha verloren hatte, war jedenfalls kein Bewerbungsschreiben der Spieler, die dort in der Startelf standen. Idealerweise soll die Siegesserie von drei Heimerfolgen in Serie fortgesetzt werden.

Maaßen hatte anklingen lassen, dass es die "ein oder andere Änderung" geben könnte. Ein Blick auf die Startelf des FCA zeigt: Es hat sich was getan in der Startelf. Für den Brasilianer Iago startet Mads Pedersen in der Viererkette, Winter-Neuzugang Dion Beljo kommt für Mergim Berisha, den muskuläre Probleme plagen. Der dritte und letzte Wechsel findet im Sturm statt: Ruben Vargas kommt für Kelvin Yeboah. Zudem ist Irvin Cardona erstmals seit seiner Verletzung in Dortmund wieder im Kader.

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Veiga, Pedersen - Vargas, Engels, Dorsch, Maier - Demirovic, Beljo.

Bank: Koubek, Berisha, Baumgartlinger, Caligiuri, Iago, Bauer, Mbuku, Yeboah, Cardona.

