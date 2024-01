FC Augsburg

17:55 Uhr

Elvis Rexhbecaj meldet sich beim FCA zurück

Nach Adduktorenproblemen hat FCA-Spieler Elvis Rexhbecaj das Training wieder voll aufgenommen und fühlt sich bereit für die Startelf am Samstag gegen Bayer Leverkusen.

Von Andrea Bogenreuther

Beim FC Augsburg gehört Elvis Rexhbecaj zu denjenigen Spielern, die in der aktuellen Saison eine ziemlich makellose Bilanz aufweisen können. In jedem der bisher 16 Bundesligapartien stand der 25-Jährige in der Startelf. Weder Ex-Trainer Enrico Maaßen noch sein Nachfolger Jess Thorup wollten bisher auf die Dienste des Mittelfeldstrategen verzichten, kein einziges Mal war er verletzt oder gesperrt. Und doch war es eine Weile ungewiss, ob er am Samstag beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) auch wirklich auf dem Platz stehen würde.

Denn beim Augsburger Trainingsauftakt vergangene Woche ließ Elvis Rexhbecaj die Übungseinheiten mit der Mannschaft ausfallen und trainierte lieber individuell. Nach dem letzten Spiel vor der Winterpause, der Auswärtspartie beim VfB Stuttgart (0:3), hatte er Adduktorenprobleme bekommen. "Zu Hause in Wolfsburg bin ich auch während des Urlaubs in der Physiotherapie gewesen", berichtet er. Als Vorsichtsmaßnahme startete er im neuen Jahr, zurück in Augsburg, mit reduziertem Trainingsumfang.

