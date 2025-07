Topspiel für Sandro Wagner und den FCA gegen den FC Bayern München

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat heute Mittag die Spieltage eins bis fünf der Bundesliga-Saison 2025/2026 fix terminiert. Der FCA startet am Samstag, 23. August, (15.30 Uhr) beim SC Freiburg in die neue Spielzeit. Zum ersten Heimspiel ist die Elf von Sandro Wagner am Samstagabend (30. August, 18.30 Uhr) gefordert, wenn der FC Bayern München in der WWK-Arena zu Gast ist. Das Topspiel des zweiten Spieltages wird exklusiv im Bezahlfernsehen Sky übertragen.

Die FCA-Termine im Überblick:

1. Spieltag (Samstag, 23. August, 15.30 Uhr)

SC Freiburg – FC Augsburg

2. Spieltag (Samstag, 30. August, 18.30 Uhr)

FC Augsburg – FC Bayern München

3. Spieltag (Sonntag, 14. September, 15.30 Uhr)

FC St. Pauli – FC Augsburg

4. Spieltag (Samstag, 20. September, 15.30 Uhr)

FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05

5. Spieltag (Samstag, 27. September, 15.30 Uhr)

1. FC Heidenheim – FC Augsburg

Der Ticket-Vorverkauf für die beiden Heimspiele gegen Bayern München und Mainz startet am Dienstag, 15. Juli, (12 Uhr) mit dem exklusiven Mitglieder-Vorverkauf.