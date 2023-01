FCA kassiert im zweiten Test gegen Union klare Niederlage

Die Augsburger beenden die Testspiele am Samstag ohne Sieg. Die zweite Partie endet mit einer 1:4-Pleite gegen Berlin.

Es war kein erfolgreicher Nachmittag. Nachdem der FC Augsburg die erste Testpartie im Trainingslager in Spanien mit 0:1 gegen Union Berlin verloren hatte, wurde es in der zweiten Begegnung noch deutlicher. Der Bundesliga-Konkurrent aus der Hauptstadt gewann mit 4:1.

Das Augsburger Spielsystem war das gleiche, die Mannschaft aber deutlich schwächer aufgestellt. Im Tor stand überraschend Marcel Lubik. Eigentlich hätte Tomas Koubek spielen sollen, der Tscheche aber ist erkältet. In einem durchschnittlich sehr jungen Team war Daniel Caligiuri im Zentrum der Routinier. Neuzugang Arne Engels spielte auf der rechten Offensivseite, er hatte zunächst kaum gute Momente. Im Angriff durfte sich Sergio Cordova zeigen. Der USA-Rückkehrer leitete die einzig wirklich gefährliche Augsburger Situation vor der Pause ein, als Lukas Petkov plötzlich alleine vor dem Tor auftauchte. Berlins Torwart Frederik Rönnöw aber wehrte erstklassig ab.

FCA gegen Union Berlin: Zum Schluss gelang der Ehrentreffer

Je länger die Partie dauerte, desto überlegener wurde Union. Die Berliner zeigten sehr ansehnliche Spielzüge, die mit einer 4:0-Halbzeitführung belohnt wurden. Es trafen Sven Michel (12., 39.), Kevin Behrens (26.) und Jamie Leweling (35.). Vor allem beim dritten Gegentor durch Leweling patzte Lubik.

Die Gegentorflut hatte nach der Pause ein Ende. Berlin blieb das bessere Team, doch auch der FCA hatte Möglichkeiten. Die beste bot sich dem eingewechselten Florian Niederlechner, der knapp scheiterte (67.). Auch Engels steigerte sich in Hälfte zwei, vor allem in der Defensivarbeit hatte er gute Szenen. Eine Viertelstunde vor Schluss ging der Belgier vom Feld. Der 19-Jährige sieht Augsburg als große Chance für sich. Er möchte sich unbedingt gut präsentieren und einen Platz im Kader für die restlichen 19 Partien sichern. In der 80. Minute gelang Lukas Petkov immerhin noch das 1:4 für den FC Augsburg.

FC Augsburg Lubik – Framberger, Bauer, Winther, Zehnter – Engels (76. Mbila), Kücüksahin, Caligiuri, Petkov – Ivanovic (60. Niederlechner), Cordova (46. Kömür)

