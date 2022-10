FCA-Torhüter Tomas Koubek ist ein Held auf Abruf

Plus 833 Tage durfte der Torhüter für den FC Augsburg nicht mehr spielen. Dann verletzte sich Gikiewicz und Koubek überzeugte beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg.

Es dauerte am Samstagnachmittag ein bisschen, bis Tomas Koubek seine beiden Töchter gefunden hatte, um mit ihnen zusammen vor die Ulrich-Biesinger-Tribüne zu gehen. Beim FC Augsburg hat es sich eingebürgert, dass die Bundesliga-Profis ihre Kinder mit zu den Fans nehmen, wenn es etwas zu feiern gibt. Das 1:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg gab durchaus Anlass zur Freude. Es war das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage, erstmals hatten die FCA-Profis nach einem Rückstand nicht verloren und für den 30-jährigen Torhüter war es ein gelungenes Comeback nach 833 Tagen. Dass man da sich erst wieder mit den Gepflogenheiten seiner Kollegen vertraut machen muss, verwundert nicht.