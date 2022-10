FCA sammelt trotz Ausfällen gegen Wolfsburg einen verdienten Punkt

Der FCA hat gegen den VfL einige personelle Ausfälle zu verkraften, zeigt aber eine engagierte Leistung. Einmal kochen die Emotionen besonders hoch.

Es ist zwar nichts geworden mit dem vierten Sieg im vierten Spiel für den FC Augsburg, doch mit dem 1:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg hat das Team von FCA-Trainer Enrico Maaßen einen weiteren wichtigen Punkt gesammelt. Trotz nachhaltiger personeller Ausfälle, darunter Stammtorhüter Rafal Gikiewicz, zeigte der Bundesligist vor 26.220 Zuschauerinnen und Zuschauern eine engagierte Leistung. Eine Glanztat der ansonsten eher biederen Wolfsburger führte zum 1:0 durch Yannick Gerhardt (27.), doch diesmal glich der FCA den Rückstand zügig aus. Schon in der 55. Minute erzielte Robert Gumny mit seinem zweiten Bundesliga-Treffer den Ausgleich. Anhand der Chancen hätte das Ergebnis durchaus noch höher für die Augsburger ausfallen können, doch mit dem einen Punkt schien man auf beiden Seiten zufrieden zu sein.

Schließlich war beim FCA schon die Vorbereitung auf das Wolfsburgspiel mit einer personellen Misere losgegangen. Nachdem klar war, dass Maaßen auf seine zuletzt so schlagkräftigen Offensivkräfte Mergim Berisha (Gelb-Rote Karte gegen Schalke) und André Hahn (schwere Knieverletzung) verzichten musste, erreichte ihn am Freitagabend eine erneute Schocknachricht von Niklas Dorsch. Der sollte nach seinem verheilten Mittelfußbruch gegen Wolfsburg eigentlich wieder ans Profiteam herangeführt werden. Doch als er am Abend zuvor in der U23-Regionalligamannschaft des FCA Spielpraxis sammelte, verletzte er sich erneut an der gleichen Stelle. Der Fuß war scheinbar erneut aufgebrochen und Dorsch humpelte von Betreuern gestützt vom Platz. Eine weitere Operation und die Verlängerung seiner Leidensgeschichte droht.

Am Spieltag selbst kam dann noch hinzu, dass auch Stammtorhüter Rafal Gikiewicz nicht auflaufen konnte. Er laboriert noch an den Folgen einer Oberschenkelprellung aus dem Schalke-Spiel. Der 30-jährige Tomas Koubek erhielt hier den Vorzug vor dem jungen Daniel Klein (21), obwohl der Tscheche seit Juni 2020 kein Bundesligaspiel mehr für den FCA bestritten hat.

FCA spielt mit Trauerflor für sein Mitglied Paul Müller

Der FCA spielte mit Trauerflor für sein Mitglied Nummer eins, den ehemaligen Vereinspräsidenten Paul Müller, der wenige Tage zuvor an seinem 90. Geburtstag gestorben war. Maaßens Team war bemüht, auch in der neuen Konstellation an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen, die zu Siegen gegen Bremen, den FC Bayern und Schalke geführt hatten, und machte vom Start weg Druck. Die Ausfälle von Berisha und Hahn versuchte der Coach mit Fredrik Jensen und Ruben Vargas auf den Außenbahnen zu kompensieren, was durchaus gelang. Die beste Chance folgte zeitnah in der zwölften Minute, als sich Ruben Vargas frei spielte, sein Pass Demirovic erreichte, doch dessen Chip von VfL-Keeper Casteels gerade noch übers Torgestänge bugsiert werden konnte. Augsburg wurde frecher, die Aktionen nahmen noch mehr Fahrt auf, ein strammer Gruezo-Schuss schoss knapp übers Tor hinweg (22.).

Die Wölfe dagegen lauerten auf Konter, schafften es aber nur vereinzelt durchzubrechen. In der 27. Minute klappte einer dieser Versuche allerdings besser, als der FCA ahnte. Der Wolfsburger Ridle Baku zog an der Grundlinie einen Sprint an, empfing den Ball passgenau von Kaminski, während Verfolger Demirovic kam aus dem Tritt und ihn ziehen lassen musste. Bakus Pass landete formschön bei Yannick Gerhardt, der wiederum unbedrängt zum 1:0 für den VfL einschob. Der FCA war wieder einmal in Rückstand geraten, der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Das zehrte am Nervenkostüm, ebenso wie die weiteren vergeblichen Augsburger Versuche, den Ausgleich zu erzielten.

Schiedsrichter Daniel Siebert bringt Emotionen zum Überkochen

Zum Überkochen der Emotionen trug dann Schiedsrichter Daniel Siebert bei, der nach einem harmlos scheinenden Foul Gelbe Karten für Yannick Gerhard (VfL) und den Augsburger Abwehrspieler Maximilian Bauer verteilte, was zu massiven Meinungsverschiedenheiten führte. Vor der Augsburger Bank rudelten sich Augsburger und Wolfsburger gleichermaßen zusammen, weshalb sich VfL-Trainer Nico Kovac genötigt sah, seine Spieler zu unterstützen und in die Augsburger Coachingzone zu eilen. Dort lieferte er sich ein Wortgefecht mit FCA-Sportgeschäftsführer Stefan Reuter, was Schiedsrichter Siebert mit weiteren Gelben Karten quittierte für alle, die da seiner Meinung nach Ärger gemacht hatten - letztendlich für Kovac, Reuter, Gouweleeuw, Gruezo und den Wolfsburger Otavio (alle 40.) . Das hat zur Folge, dass die beiden Innenverteidiger Bauer und Gouweleeuw im nächsten Spiel des FCA gegen Köln gesperrt sind.

Gellende Pfiffe begleiten Schiedsrichter-Gespann in die Halbzeitpause

Danach war es mit der Ruhe vorbei, gellende Pfiffe quittierten nahezu jede Aktion der Wolfsburger und verabschiedeten das Schiedsrichter Trio lautstark in die Halbzeitpause. Die Stimmung auf dem Platz blieb auch danach angespannt. Denn wieder waren es die Wolfsburger, die dem FCA einen kurzen Schockmoment versetzten. In der 48. Minute war es nur dem beherzten Zupacken von Tomas Koubek zu verdanken, dass weder Nmecha noch Marmoush zum 2:0 einschieben konnten. Erst in der 55. Spielminute zahlten sich die Mühen des FCA aus. Aus einer Traube vor dem Tor erzielte Robert Gumny schließlich das 1:1, nachdem sowohl Niederlechner als auch Gouweleeuw mit ihren Versuchen gescheitert waren. Danach stürmte der FCA mit Mann und Maus und nagelte den VfL in dessen Strafraum fest. Gouweleeuw hatte den Führungstreffer auf dem Fuß (63.), aber vergab, Iago schob den Ball knapp am rechten Torpfosten vorbei (66.), Niederlechners Schuss ein paar Sekunden später geriet zu weit links. Auf der anderen Seite parierte Koubek einen strammen Schuss von Wimmer (72.). Doch so sich das FCA-Kollektivs auch hineinwarf, zum vierten Sieg reichte es am Ende nicht mehr.

