FCA-Torwart Gikiewicz fehlt im Testspiel gegen Regensburg

Im Testspiel gegen den SSV Jahn Regensburg muss der FC Augsburg heute auf seinen Torhüter Rafal Gikiewicz verzichten. Er wurde positiv auf Corona getestet.

Ein prominenter Name fehlte bei der Aufstellung des FC Augsburg für das heutige Testspiel gegen den SSV Jahn Regensburg (14 Uhr): Torhüter Rafal Gikiewicz. Bei Gikiewicz fiel der routinemäßige Coronatest am Mittwoch positiv aus. Seitdem befindet sich der 34-jährige Torhüter in häuslicher Quarantäne. Wie zu hören war, hat er keine Symptome. Sollte das so bleiben, kann er Mitte nächster Woche, wenn er freigetestet ist, wieder ins Training einsteigen.

Gegen Regensburg beginnt Daniel Klein im Tor, Tomas Koubek sitzt erst einmal auf der Bank. Der FCA hat den deutschen Junioren-Nationaltorhüter Klein vor der Saison von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 20-Jährige, der seit der U15 in allen Nachwuchs-Nationalmannschaften des DFB Länderspiele absolvierte, unterschrieb beim FCA einen Vier-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

