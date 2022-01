FC Augsburg

Dorsch und Klein sind wieder im FCA-Training

Plus Die Personalprobleme beim FC Augsburg werden kleiner. Vor dem Rückrundenauftakt am Samstag in Hoffenheim sind zwei Spieler zurück im Training.

Von Marco Scheinhof

Als der FC Augsburg vor gut einer Woche wieder ins Training nach der kurzen Winterpause gestartet war, war die Gruppe recht klein. 17 Feldspieler, zwei Torhüter - mit diesem Personal musste Trainer Markus Weinzierl klarkommen. Auch, weil das Coronavirus ein weiteres Mal beim Bundesligisten zugeschlagen hatte. Torwart Tomas Koubek war positiv getestet worden, er befindet sich seitdem in Quarantäne. Unklare Ergebnisse hatten Niklas Dorsch, Daniel Klein und Reece Oxford. Ihr PCR-Test zeigte Werte an, die sehr niedrig waren, aber auf eine Corona-Infektion hindeuteten. Zunächst hatten sich alle drei deshalb in Quarantäne begeben müssen. Seit Mittwoch sind aber sowohl Dorsch als auch Klein nach Informationen unserer Redaktion zurück im Mannschaftstraining, sie haben sich freigetestet und durften nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt die Isolation verlassen.

