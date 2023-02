"Gemischtes Hack"-Macher Tommi Schmitt ist jetzt auch FCA-Fan

Tommi Schmitt betreibt mit "Gemischtes Hack" einen der meistgehörten Podcasts des Landes – und seit kurzem hat der FCA einen Platz in seinem Herzen. Wie es dazu kam.

Der Podcast "Gemischtes Hack" gehört zu den erfolgreichsten Formaten Deutschlands: Wenn die Comedians Felix Lobrecht und Tommi Schmitt sich über ihren Alltag unterhalten, hören pro Woche 1,1 Millionen Menschen zu. Eben jene 1,1 Millionen bekamen in der aktuellen Folge zu hören, warum Schmitt – seines Zeichens glühender Fan von Borussia Mönchengladbach – sich vor kurzem auch ein wenig in den FCA verliebt hat. Oder, um es mit einem Zitat von Schmitt selbst, der im ZDF auch mit dem Late-Night-Format "Studio Schmitt" zu sehen ist, zu sagen: "Der FC Augsburg hat echt einen Platz in meinem Herzen."

Doch der Reihe nach: Schmitt war Ende Januar in Augsburg, um das Gastspiel seiner Borussia beim FC Augsburg zu verfolgen. Die Partie war deswegen ein besonderes Spiel, weil der Podcaster am Tag danach seinen 34. Geburtstag feierte, wie er in der aktuellen Ausgabe von "Gemischtes Hack" erzählt. Zusammen mit einigen seiner Freunde ging es ins Maximilians-Hotel in der Innenstadt, wo auch die Mannschaft der Gladbacher Halt machte. Mit Ex-Nationalspieler Christoph Kramer etwa ist Schmitt befreundet.

Band "Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys" stellte Kontakt zum FCA her

Das Spiel geriet zumindest aus Sicht der Borussia zur Nebensache: Mit 1:0 siegte der FC Augsburg bekanntlich gegen Gladbach, das im gesamten Spiel keinen nennenswerten Torschuss hatte. Oder um es erneut mit Schmitt zu sagen: "Gladbach doing Gladbach things". Nach Spielende erhielt Schmitt von einigen Mitgliedern der Augsburger Italo-Pop-Band "Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys" eine Nachricht, doch mal in der Loge vorbeizuschauen, in der die Musiker feierten. Man kennt und schätzt sich eben – und zu feiern gab es ja auch etwas.

Und dort gab es schließlich die Begegnung, die den Comedian mit dem FC Augsburg verbindet: Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll überreichte dem Geburtstagskind ein FCA-Trikot, das mit dessen Namen und der Rückennummer 34 beflockt war. Schmitt erinnert sich im Podcast wie folgt daran: "Ich dachte mir: Wie nett seid ihr denn – und woher wisst ihr, dass ich Geburtstag habe? Bin mir total gebauchpinselt vorgekommen."

Die Information, dass im Gladbacher Gästeblock ein etwas bekannteres Geburtstagskind zu Besuch ist, schnappte der FCA vom Management der Abbrunzati Boys auf, wie Ströll auf Nachfrage verriet: "Dann sind wir auf die Idee gekommen, ihm das Trikot zu schenken. Wir haben uns kurz unterhalten – und er hat sich wirklich extrem gefreut, er war richtig perplex." Ohnehin dürfte Schmitt gute Erinnerungen an Augsburg haben: Die Hotelleitung kümmerte sich noch um eine von allen Gladbach-Spielern signierte Geburtstagskarte. Wenn die Spiele gegen Gladbach auch sportlich so laufen wie das jüngste Aufeinandertreffen, dürfte wohl auch der FCA nichts dagegen haben, wenn Schmitt bei der nächsten Gelegenheit wieder nach Augsburg kommt.

